Gehaltsreport 2027: Schweizer Arbeitsmarkt wird selektiver

Der Gehaltsreport 2027 von Michael Page zeigt, dass KI-Wissen und Banking Compliance in der Schweiz besser bezahlt werden, während Berufseinsteigende es schwerer haben.

Der Schweizer Arbeitsmarkt wird selektiver. Laut dem Gehaltsreport 2027 der Personalvermittlungsfirma Michael Page sind vor allem Fachkräfte mit KI-Wissen, Banking Compliance, Relationship Management, Bau-Fachwissen und Verkaufskompetenz gefragt. Für diese Profile zahlen Unternehmen weiterhin einen Aufschlag, während Berufseinsteigende es besonders schwer haben.

Die Personalberatung Michael Page hat für ihren Report über 500 Berufsbilder in 14 Branchen ausgewertet. Die Auswertung stützt sich zudem auf rund 20'000 Rekrutierungsgespräche. Der Report beschreibt damit die Lohnentwicklung auf dem Schweizer Arbeitsmarkt in einem breiten Überblick.

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Löhne steigen bei gefragten Fachkräften

Insgesamt bleiben die Löhne in der Schweiz laut Michael Page weitgehend stabil. Für besonders gefragte Fachkräfte zahlen Unternehmen jedoch weiterhin einen Aufschlag, der den Wettbewerb um qualifizierte Stellen verschärft.

In der IT steigen die Löhne laut Report besonders stark bei künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Auch bestimmte Funktionen im Bau- und Immobilienbereich, etwa im Tiefbau, verzeichnen anziehende Saläre.

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Im Banking steigen die Löhne für Fachkräfte, die Kundenbeziehungen betreuen oder sich mit gesetzlichen Vorschriften auskennen, leicht. Gesuchte Verkaufsprofis verdienen ebenfalls oft mehr als im Vorjahr. Unternehmen suchen Personen, die neue Geschäfte an Land ziehen und technisches Fachwissen mit Verkaufstalent verbinden.

Im Rohstoffhandel zeigt sich ein anderes Bild. Dort sinken die Löhne in einzelnen Funktionen, weil Firmen Stellen ins Ausland verlagern und mehr Bewerbende verfügbar sind.

Private Banking mit hohen Spitzenlöhnen

Im Private Banking sind laut Michael Page Fixlöhne von bis zu 310'000 Franken pro Jahr möglich. Für Energiehändlerinnen und Energiehändler im Rohstoffhandel liegt der obere Lohnrichtwert bei 300'000 Franken.

Beide Beträge verstehen sich ohne Boni. Sie sind Spitzenwerte der ausgewiesenen Lohnspannen und keine Durchschnittslöhne. Wer die Durchschnittsvergütung in diesen Bereichen einschätzen will, muss die gesamte Lohnspanne betrachten.

Ein Junior Compliance Officer im Banking verdient laut Report 90'000 bis 130'000 Franken im Jahr. Die Leitung einer Compliance-Abteilung kommt auf 180'000 bis 250'000 Franken. Auch im Büro macht Verantwortung einen Unterschied: Administrative Assistenzen erreichen 70'000 bis 85'000 Franken, Assistenzen der Geschäftsleitung 120'000 bis 150'000 Franken.

Zusätzlich können Boni hinzukommen. Im IT-Vertrieb sind laut Report 30 bis 60 Prozent möglich, im Industrie- und Konsumgüterverkauf meist zehn bis 35 Prozent.

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Arbeitslosigkeit und KI-Kompetenzen im Büro

Die Arbeitslosenquote ist laut Michael Page von rund zwei auf etwa drei Prozent gestiegen. Unternehmen wählen genauer aus, brauchen länger für Neueinstellungen und setzen häufiger auf befristete Arbeitskräfte.

Trotzdem fehlen den Firmen Fachkräfte, die neue Technologien einführen oder sich mit gesetzlichen Vorschriften auskennen. Langjährige Berufserfahrung und reines Fachwissen allein reichen laut Report immer weniger aus.

In den Talent Trends 2026 von Michael Page bezeichnen 42 Prozent der Befragten Anpassungsfähigkeit als wichtigste Zukunftskompetenz. Klassische Routineaufgaben verlieren an Bedeutung. In Finanzabteilungen automatisieren Unternehmen zunehmend standardisierte Tätigkeiten, während KI-Tools in der Administration immer mehr Aufgaben übernehmen.

Firmen erwarten heute bereits von Berufseinsteigenden, dass sie mit KI umgehen können. Laut Report verlangen über 30 Prozent der Schweizer Stelleninserate für Bürojobs entsprechende Kenntnisse. Die Angabe stammt von Jobcloud, der Betreiberin von jobs.ch.

Die Nutzung zeigt die Dynamik deutlich. 2024 nutzten 32 Prozent der Schweizer Fachkräfte generative KI im Arbeitsalltag, 2025 waren es 55 Prozent und 2026 bereits 71 Prozent. Gleichzeitig übernimmt KI einfache Einstiegsaufgaben, bei denen junge Mitarbeitende früher Berufserfahrung sammeln konnten.