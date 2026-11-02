Gehackte Warn-Apps in Ukraine und Russland: Falsche Atomalarme

Falsche Atomwarnungen in Kiew und Moskau. Cyberangriffe auf offizielle Apps lösen Panik aus. Hintergrund zu den Vorfällen und politischen Reaktionen.

Im Verlauf des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben Bürger in beiden Ländern gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones erhalten. Sowohl die Behörden in Kiew als auch diejenigen in Moskau gaben am Wochenende bekannt, dass die jeweiligen offiziellen Luftalarm-Anwendungen mutmaßlich gehackt worden waren. Diese koordinierten oder zeitlich versetzten Cyberangriff e sorgten für Verwirrung und Sorge bei der Bevölkerung, da sie sich direkt auf die kritische Infrastruktur zur Gefahrenabwehr richteten.

Falsche Alarme in Kiew durch kompromittierte App

Zunächst wurde am späten Sonntagabend in der ukrainischen Warn-App fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew gewarnt. Die ukrainische Behörde teilte auf Telegram mit, die App Air Alert sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden. Es bestehe keinerlei Gefahr durch Strahlung, betonen die Sicherheitskräfte. Screenshots der gehackten Anwendung zeigen, dass vor einem nuklearen Angriff mit der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gewarnt wurde. Dies stellte einen direkten digitalen Eingriff in das Sicherheitssystem dar.

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Neben den falschen Atomwarnungen wurden über dieselbe Plattform auch irreführende Meldungen verbreitet. Bürger wurden fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen sowie vor bevorstehenden Straßenkämpfen in Kenntnis gesetzt. Die Behörden forderten die Nutzer dringend auf, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken, um weitere Schäden oder Datenverluste zu vermeiden. Für die Menschen in der Ukraine ist das Warnprogramm seit Jahren überlebenswichtig und ein zentrales Element der täglichen Sicherheit.

Gegenangriff oder andere Akteure im Fokus

In der Nacht zum Montag meldete Russland einen massiven Cyberangriff auf seine eigene Warn-App. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Zivilschutzministerium berichtete, seien den Angreifern Falschinformationen an die Bevölkerung zugespielt worden. Russische Medien zeigten Screenshots der App aus verschiedenen Regionen, in denen ebenfalls von nuklearen Angriffen die Rede war, diesmal jedoch unter Androhung ukrainischer Raketen.

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Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ließ zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte. Allerdings könnten auch andere Akteure verantwortlich sein, die den Konflikt weiter eskalieren wollen. Russland attackiert das kleinere Nachbarland Ukraine seit viereinhalb Jahren massiv aus der Luft, am Boden und auf hoher See. Dabei kommen zunehmend auch Cyberangriffe zum Einsatz, die allerdings deutlich seltener Schlagzeilen machen als konventionelle militärische Operationen.

Kontext: Kritische Rolle der Warnsysteme

Die Warn-App des Entwicklers Ajax Systems ist mittlerweile ausgefeilt und zeigt für einzelne Landkreise und Städte die Alarmstufen Rot oder Gelb an. Seit kurzem sind auch die erwarteten Flugbahnen russischer Drohnen oder Raketen sichtbar. Die Warnungen auf dem Handy sind oft schneller als das Heulen der Sirenen. Die meisten Ukrainer folgen zusätzlichen militärnahen Telegramkanälen, die ebenfalls Details zu laufenden Luftangriffen liefern. Auch die offizielle App der Hauptstadt warnt schnell vor Gefahr.

Bei größeren Angriffen auf Kiew suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz. Das Zivilschutzministerium in Moskau erläuterte, dass die Warn-App nur ein zusätzlicher Kanal neben Sirenen und SMS-Diensten ist. Dennoch bleibt die digitale Komponente essenziell, um die Bevölkerung rechtzeitig zu schützen. Die Integrität dieser Systeme wird zunehmend zum Ziel hybrider Kriegsführung, bei der psychologische Effekte genauso wichtig sind wie physische Zerstörung.

Politische Reaktionen und Luftverteidigung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verteidigte erneut die Angriffe auf Raffinerien in Russland. Sein Land müsse antworten, wenn Russland Ziele der Energieinfrastruktur angreife und Menschen in der Ukraine töte, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox News. Selenskyj erklärte, wenn die Ukraine einen Monat lang keine Ziele der Öl-Infrastruktur mehr angreifen solle, dann müsse ihr mindestens für diesen Monat genügend Luftabwehrraketen vom Typ Patriot gegeben werden, um russische Attacken abwehren zu können.

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Das ukrainische Militär kann viele Angriffe des Feindes, vor allem jene mit ballistischen Raketen, nicht mehr abwehren, weil ihm die Munition für die fortschrittlichen Abwehrsysteme ausgeht. Selenskyj bittet die westlichen Partner immer wieder um zusätzliche Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung. Besonders pocht er auf die Lieferung weiterer Abfangraketen für die Patriot-Systeme. Diese sind inzwischen aber - auch infolge des Iran-Kriegs - vielerorts ein knappes Gut. Die Produktion in den USA wurde bereits hochgefahren, hält aber nicht Schritt mit der Entwicklung in den verschiedenen Konflikten.

In der Zwischenzeit bleiben die Folgen der Kampfhandlungen im Alltag spürbar. Der private ukrainische Stromversorger DTEK teilte mit, eine seiner Anlagen im Gebiet Odessa sei in der Nacht durch einen russischen Luftangriff beschädigt worden. An der Wiederherstellung der Versorgung werde gearbeitet. In Kiew musste wegen starker Spannungsschwankungen im Stromnetz der Betrieb der U-Bahn eingeschränkt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Bei einem Bombenangriff auf die Stadt Isjum in der Ostukraine wurde nach regionalen Angaben mindestens ein Mensch getötet, es habe drei Verletzte gegeben. Diese Ereignisse unterstreichen die andauernde Bedrohungslage und die Bedeutung zuverlässiger Warnsysteme.