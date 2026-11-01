Gehackte Notfall-App: Falsche Warnungen vor Strahlung in Kyjiw

Gehackte Notfall-App in der Ukraine warnte fälschlich vor Strahlung in Kyjiw. Auch Russland meldet einen Cyberangriff auf seine Warn-App.

In der Ukraine haben falsche Warnmeldungen in einer offenbar gehackten Notfall-App Bürger aufgeschreckt. Am späten Sonntagabend wurde unter anderem fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung in Kyjiw gewarnt.

Die ukrainische Luftwaffe teilte auf Telegram mit, die App "Air Alert" sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden. Nach ihren Angaben besteht keine Gefahr durch Strahlung.

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Über die App soll zudem fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen gewarnt worden sein. Die Behörden forderten die Bürger deshalb auf, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken.

In der Nacht zum Montag meldete Russland einen massiven Cyberangriff auf seine eigene Warn-App. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete darüber unter Berufung auf das Zivilschutzministerium.

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Demnach sei es den Angreifern gelungen, Falschinformationen an die Bevölkerung zu versenden. Die russische Behörde machte keine Angaben dazu, wen sie hinter dem Angriff vermutete.

Die Webseite des Ministeriums für Warnungen war in der Nacht zunächst zeitweise nicht erreichbar.

Gehackte Notfall-App und möglicher Gegenangriff

Die zeitliche Abfolge der Ereignisse lässt zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach dem Angriff auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kyjiws handeln könnte. Die vorliegenden Angaben enthalten dafür jedoch keine Bestätigung.

Medienberichten zufolge erschallten am späten Sonntagabend in manchen Regionen auch Warnsirenen. Luftangriffe und die nötigen regionalen Warnungen gehören für die Menschen in der Ukraine längst zum Alltag.

Bei grösseren Angriffen auf Kyjiw suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Militär- und Budgethilfe gegen das Nachbarland.

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Russland greift Ukraine seit viereinhalb Jahren an

Russland greift das kleinere Nachbarland Ukraine seit viereinhalb Jahren massiv aus der Luft, am Boden und auf hoher See an. Dabei kommt es auch zu Cyberangriffen, die allerdings deutlich seltener Schlagzeilen machen.

Die Ukraine greift ihrerseits immer wieder Ziele in Russland weit hinter der Front an. Damit soll Präsident Wladimir Putin die Fortsetzung seines Kriegs erschwert werden.

Selenskyj verteidigt Angriffe auf russische Raffinerien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verteidigte erneut die Angriffe auch auf Raffinerien in Russland. Sein Land müsse antworten, wenn Russland Ziele der Energieinfrastruktur angreife und Menschen in der Ukraine töte, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox News.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte die Ukraine angesichts hoher Dieselpreise gebeten, keine russischen Ölraffinerien mehr anzugreifen. Selenskyj sagte, sollte die Ukraine einen Monat lang keine Ziele der Öl-Infrastruktur angreifen, müsse man ihr mindestens für diesen Monat genügend Luftabwehrraketen vom Typ Patriot geben.

Das ukrainische Militär kann viele Angriffe des Feindes, vor allem jene mit ballistischen Raketen, nicht mehr abwehren. Grund ist, dass die Munition für die fortschrittlichen Abwehrsysteme ausgeht.