Geh dich begraben! Was Frauen im Fussball ertragen müssen

Ein Bericht über die Realität im Frauenfussball, der Sexismus und Diskriminierung beleuchtet, die weit über die Euphorie der EM hinausgehen. Spielerinnen teilen ihre Erfahrungen mit abfälligen Kommentaren, sexueller Belästigung und strukturellen Ungleichheiten.

Die Euphorie der Fussball-Europameisterschaft ist verflogen, und die Realität im Frauenfussball offenbart sich in all ihren Facetten. Spielerinnen und Funktionärinnen berichten von einem Alltag, der weit über die glanzvollen Momente auf dem Rasen hinausgeht. Dieser Alltag ist geprägt von subtilen sexistischen Sprüchen, respektlosen Kommentaren und in einigen Fällen sogar von sexueller Belästigung.

Eine Analyse der sozialen Medien durch die UEFA, durchgeführt in Zusammenarbeit mit Meta, TikTok und X, ergab während der EM 1901 beleidigende Beiträge gegen 443 Personen, darunter Spielerinnen, Trainerinnen und Offizielle. Ein alarmierender Trend ist dabei die Zunahme dieser Hasskommentare im Vergleich zur EM 2022 in England. Die meisten dieser Kommentare zielten direkt auf einzelne Spielerinnen ab und umfassten Sexismus, Rassismus und Homophobie. Diese Erfahrungen sind jedoch kein isoliertes Phänomen, das nur während grosser Turniere auftritt. Auch in der Schweiz, fernab von ausverkauften Stadien und jubelnden Fanmassen, erleben Frauen im Fussball ähnliche Formen der Diskriminierung und des fehlenden Respekts. Die Realität spiegelt sich in den Schilderungen von Spielerinnen, Trainerinnen und Funktionärinnen wider, die aus verschiedenen Ligen stammen und über ihre Erfahrungen abseits der grossen Bühnen berichten. Wie wirkt die Euphorie der EM nach und wie allgegenwärtig ist der Sexismus wirklich im Alltag der Sportlerinnen? Werden die Verantwortlichen im Fussball ausreichend aktiv, um diesen Missständen entgegenzuwirken? Diese Fragen bilden den Kern der kritischen Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation im Frauenfussball.\Simone, eine 19-jährige Spielerin mit über sieben Jahren Erfahrung in einem Zuger Verein, teilt ihre erschütternden Erlebnisse aus dem Juniorinnenfussball. Unbekannte männliche Zuschauer am Spielfeldrand kommentierten regelmässig ihre körperliche Erscheinung, machten Witze über ihre sexuelle Orientierung und herabwürdigende Bemerkungen. Selbst innerhalb des eigenen Vereins, mit dem sie das gleiche Logo teilten, wurde ihr mangelnder Respekt entgegengebracht. Vor einem Training mit ihrem Team wurden sie von einem Herrenteam aus einer tieferen Liga abfällig behandelt und auf die kleineren Tore verwiesen, mit der Begründung, sie würden ja eh keinen richtigen Fussball spielen. Diese Form der Respektlosigkeit, insbesondere aus den eigenen Reihen, hat Simone tief getroffen. Sie betont, dass das ständige Abwehren solcher Kommentare eine enorme Kraftanstrengung erfordert. Aus ihrer Sicht liegen die Wurzeln dieser Diskriminierung in strukturellen Ungleichheiten: Männer spielen auf dem Hauptplatz, erhalten gereinigte Trikots und verfügen über eigene Kabinen, während Frauen oft auf Nebenplätzen ohne Tribüne spielen und ihre Ausrüstung selbst waschen müssen. Diese Unterschiede führen zu einer geringeren Wertschätzung und öffnen Tür und Tor für sexistische Äusserungen – sowohl vom Publikum als auch vom Verein und von allen anderen. Dies unterstreicht die systematische Benachteiligung, der Frauen im Fussball ausgesetzt sind, und die Notwendigkeit, diese Strukturen grundlegend zu verändern.\Das Ausmass des Sexismus im Frauenfussball wird auch durch die Erfahrungen von Leandra Flury verdeutlicht, die juristische Schritte gegen sexuelle Belästigung einleitete. Während des Aufwärmens vor einem Spiel hörte sie von zwei männlichen Fans des FC Basel abfällige Kommentare, die sich nicht auf das Spiel, sondern auf ihren Körper bezogen. Diese Kommentare umfassten anzügliche Äusserungen und obszöne Geräusche. Flury erstattete Strafanzeige gegen unbekannt wegen sexueller Belästigung. Obwohl die beiden Männer identifiziert wurden, waren die Konsequenzen minimal, insbesondere weil einer von ihnen zum Zeitpunkt des Vorfalls erst 15 Jahre alt war. Flury selbst zieht ein gemischtes Fazit und bezweifelt, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Sie betont, dass die Kommentierung des weiblichen Körpers im Sport zwar legitim sein kann, da er das Hauptwerkzeug der Athletinnen darstellt, aber dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob man anerkennende oder abwertende Kommentare abgibt. Flurys Gang an die Öffentlichkeit hat bei vielen Frauen einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Notwendigkeit unterstrichen, sich gegen sexistische Übergriffe zur Wehr zu setzen und eine Kultur der Gleichberechtigung und des Respekts im Frauenfussball zu fördern. Die Reaktion auf Flurys mutiges Handeln zeigt jedoch auch, wie schwierig es ist, gegen strukturelle Ungleichheiten und sexuelle Belästigung vorzugehen und wie wichtig es ist, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und die Täter zu sanktionieren





