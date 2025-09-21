Geh dich begraben! Sexismus im Frauenfussball: Was wirklich passiert

Nach der Fussball-EM berichten Spielerinnen und Funktionärinnen über alltäglichen Sexismus, subtile Sprüche und sexuelle Belästigung im Frauenfussball, weitab von den Kameras. Die Untersuchung zeigt eine Zunahme von Hassbotschaften in den sozialen Medien, die sich gegen Spielerinnen, Trainerinnen und Offizielle richten. Schweizer Spielerinnen erzählen von ihren Erfahrungen. Die Autorin beleuchtet die strukturelle Ungleichbehandlung, die zu Sexismus im Fussball führt.

Die Euphorie der Fussball-EM ist verflogen, doch der Alltag für Frauen im Fussball ist noch immer geprägt von Sexismus , abwertenden Kommentaren und sexueller Belästigung . Spielerinnen und Funktionärinnen berichten von Erfahrungen, die weit über die grossen Turniere hinausgehen und die Realität im Frauensport widerspiegeln. Eine aktuelle Untersuchung zeigt einen Anstieg von Hassbotschaften in den sozialen Medien während der EM, die sich gegen Spielerinnen, Trainerinnen und Offizielle richteten.

Viele Frauen erleben diesen Hass seit Jahren, oft in Vereinen und Ligen, die abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. In Gesprächen mit Schweizer Spielerinnen, Trainerinnen und Funktionärinnen werden die alltäglichen Formen von Sexismus beleuchtet, die von dummen Zurufe über abwertende Bemerkungen bis hin zu sexuellen Übergriffen reichen. Simone, eine junge Spielerin, erinnert sich an Kommentare über ihren Körper und sexistische Witze am Spielfeldrand, während eines Juniorentrainings. Sie betont, dass die mangelnde Wertschätzung und die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen in Vereinen Tür und Tor für solche respektlosen Äusserungen öffnen. Spielerinnen müssen sich oft wehren oder die Kommentare ignorieren, was viel Kraft kostet.\Ein weiteres Beispiel für die alltägliche Diskriminierung liefert Leandra Flury, die während eines Aufwärmens von zwei Männern mit sexistischen Kommentaren belästigt wurde. Die Männer machten anzügliche Bemerkungen über ihren Körper. Flury erstattete Strafanzeige, doch die Konsequenzen für die Täter waren minimal. Sie hinterfragt, ob sich der Aufwand gelohnt hat und ob die Täter etwas gelernt haben. Flury betont, dass es einen grossen Unterschied zwischen der sachlichen Beurteilung des Körpers als Sportwerkzeug und abwertenden Kommentaren gibt. Der Kampf gegen Sexismus im Frauensport erfordert mehr als nur juristische Schritte. Es braucht einen Wandel in der Einstellung und Wertschätzung, der von den Vereinen bis hin zu den Fans reichen muss. Die strukturelle Ungleichbehandlung, wie die Nutzung unterschiedlicher Plätze und die fehlende Unterstützung, trägt massgeblich zum Problem bei. Frauen im Fussball müssen sich weiterhin gegen Sexismus zur Wehr setzen und für eine gleichberechtigte Behandlung kämpfen. Die Erfahrungen von Spielerinnen wie Simone und Leandra Flury zeigen, wie wichtig es ist, die Realität im Frauensport zu beleuchten und Veränderungen anzustossen. Es ist ein langer Weg, aber die Berichte der Frauen geben Hoffnung und machen die Notwendigkeit einer positiven Entwicklung deutlich.\Die EM war ein Moment grosser Aufmerksamkeit für den Frauenfussball. Gefüllte Stadien und positive Schlagzeilen brachten die Hoffnung auf einen Durchbruch. Doch die Realität im Alltag zeigt, dass die Strukturen im Fussball noch immer von Sexismus geprägt sind. Die UEFA-Monitoring-Ergebnisse in den sozialen Medien zeigen, dass die Hassbotschaften während der EM zugenommen haben. Die Spielerinnen, Trainerinnen und Offiziellen sind tagtäglich mit Sexismus, Rassismus und Homophobie konfrontiert. Die Beispiele von Simone und Leandra Flury sind nur zwei von vielen, die die alltägliche Diskriminierung im Fussball verdeutlichen. Die Strukturen, die in den Vereinen bestehen, wie die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen, verstärken diesen Sexismus zusätzlich. Der Mangel an Wertschätzung und Respekt führt zu einer Atmosphäre, in der sich Frauen nicht wohlfühlen und sich ständig gegen unangemessene Kommentare wehren müssen. Es bedarf eines umfassenden Wandels, um die Situation zu verbessern, der alle Akteure im Fussball einbezieht. Nur so kann die Euphorie der EM nachhaltig werden und der Frauensport die verdiente Wertschätzung erfahren





