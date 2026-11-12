Gegenüberstellung der Eheleute Moretti in Crans-Montana abgesagt

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass die Gegenüberstellung der Eheleute Moretti im Brandfall Crans-Montana nicht stattfindet. Neue Einvernahmen sind erst ab Anfang 2027 geplant.

Die gegen Jessica und Jacques Moretti geplante Gegenüberstellung im Rahmen der Ermittlungen zur Brandkatastrophe in Crans-Montana VS wird nicht stattfinden. Die Walliser Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass ausschliesslich Jessica Moretti einvernommen wird. Zuerst hatte das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS über den Entscheid berichtet.

Die Gegenüberstellung war ursprünglich für den 2. Dezember vorgesehen. Die Behörde kündigte nun an, dass neue Einvernahmen in Form einer Gegenüberstellung von Jessica und Jacques Moretti ab Anfang 2027 geplant sind.

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Gegenüberstellung der Eheleute Moretti für 2. Dezember abgesagt

Die Gegenüberstellung der Eheleute Jessica und Jacques Moretti für den 2. Dezember findet nicht statt. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat diese Information am Donnerstag bestätigt, nachdem RTS zuerst darüber berichtet hatte.

Bereits für den 2. November war ein ähnlicher Termin angesetzt. Das Team der vier Staatsanwältinnen verzichtete jedoch vor zehn Tagen darauf, Jessica Moretti vorzuladen. Damit ist die geplante Konfrontation der beiden Beschuldigten für den Dezember verworfen worden.

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Staatsanwältinnen begründen Verzicht auf Jessica Moretti

Das Team der vier Staatsanwältinnen hat auf die Vorladung von Jessica Moretti verzichtet und nennt als Grund deren besonders fragilen psychischen Zustand. Die Behörde sieht in diesem Gesundheitszustand den ausschlaggebenden Punkt für den Verzicht auf den Termin.

Die Vernehmung von Jacques Moretti dauerte am 2. November fast neun Stunden. Mehrere Opfer oder deren Angehörige waren dabei anwesend. Nach Verlassen des Gerichts wurde Jacques Moretti in das Gefängnis in Sitten zurückgebracht.

Jessica und Jacques Moretti müssen sich wie die 15 anderen Beschuldigten in diesem Fall wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Seit ihrer letzten Anhörung Anfang Juni muss sich Jessica Moretti zusätzlich wegen Urkundenfälschung verantworten. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Neue Einvernahmen ab Anfang 2027 geplant

Die Walliser Staatsanwaltschaft plant neue Einvernahmen in Form einer Gegenüberstellung von Jessica und Jacques Moretti ab Anfang 2027. Eine erste Gegenüberstellung der beiden hatte bereits am 5. Juni in Sitten stattgefunden.

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Jessica und Jacques Moretti betrieben die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana. Die Bar ging in der vergangenen Silvesternacht in Flammen auf. Bei der Brandkatastrophe in der Nacht auf den 1. Januar 2026 kamen 41 junge Menschen ums Leben, 115 wurden verletzt.

Für die Angehörigen der Opfer und die Verletzten bedeutet der Aufschub, dass die Befragung der beiden Hauptbeschuldigten erst in mehreren Monaten fortgesetzt wird. Jacques Moretti sitzt seit Mitte August in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat bislang keine weiteren Termine vor Anfang 2027 genannt.