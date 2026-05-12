Thierry de Bailleul wirft dem Staat Madagaskar Vertragsbruch und mangelnde Unterstützung bei der Sanierung der Fluggesellschaft vor.ei Anzeige졌ent

Thierry de Bailleul wirft dem Staat Madagaskar Vertragsbruch und mangelnde Unterstützung bei der Sanierung der Fluggesellschaft vor. Nach Angaben des früheren Chefs gelang Madagascar Airlines in dieser Zeit eine erhebliche Stabilisierung.

Die Zahl einsatzfähiger ATR-Flugzeuge sei von einem auf fünf gestiegen, die Sitzplatzkapazität habe sich seit 2022 um 123 Prozent erhöht und die Einnahmen seien um 60 Prozent gewachsen. Moreover, Madagascar Airlines sei wieder in wichtige Systeme des Luftfahrtverbandes Iata integriert worden. Im Zuge der Sanierung seien interne Unregelmäßigkeiten, überhöhte Vertragskosten und mutmaßliche Korruptionsfälle aufgedeckt worden. Multiple Fälle seien zu Ermittlungen und Inhaftierungen geführt.

Kritik übt der ehemalige Chef von Madagascar Airlines an dem 2025 verlängerter Vertrag, der später nicht eingehalten worden sei. Zugleich warnt er vor langfristigen Schäden für die internationale Glaubwürdigkeit Madagaskars im Luftfahrtsektor





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Madagascar Airlines Thierry De Bailleul Staat Madagaskar Fluggesellschaft Sanierung Fortschaubilderung Einheiten Einzelheiten Änderungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Turkish Airlines jet catches fire at landing, 277 passengers safely evacuatedA Turkish Airlines jet caught fire on Monday morning at the Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal. The incident occurred during landing, and all passengers remained unharmed. The airport had to be closed down and cleared for investigations and to ensure a safe runway.

Read more »

Die Sanierung der Deponie Gamsenried verzögert sich erneutErneute Verzögerung bei Sanierung der Altlasten-Deponie Gamsenried

Read more »

Veltheim AG: Tesla-Kamera filmt Rumänen (31) beim Öffnen von AutotürenDie Polizei nahm in Veltheim einen Mann fest, der mutmasslich Autos durchsucht und Gegenstände gestohlen hatte.

Read more »

Wallis rechnet mit Milliardenkosten für Altlasten-SanierungIm Kanton Wallis haben die Behörden seit 2022 keine neue grössere Umweltverschmutzung mehr festgestellt. Rund 100 ehemalige Industrieareale und Deponien sind indes weiter mit Atlasten verunreinigt. Die Behörden rechnen mit Milliardenkosten für die Sanierung.

Read more »