Gefälschte Rücksendung gestohlener Audemars Piguet Uhr in Tokio

Eine gestohlene Luxusuhre im Wert von 240000 Franken wurde mit falschen Absenderdaten zurückgesandt. Die Polizei in Tokio fahndet weiter nach dem Täter des Diebstahls.

In Tokio ist ein komplexer Fall rund um eine gestohlene Schweizer Luxusuhr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Die Uhr, die ursprünglich von einem Geschäft gestohlen wurde, ist nun per Post an den Laden zurückgesandt worden. Dieser Vorfall hat die lokalen Ermittlungsbehörden alarmiert und weitere Fragen zur Identität des Täters aufgeworfen.

Rücksendung mit verdächtigen Daten

Die betroffene Uhr, ein Modell der Marke Audemars Piguet, hatte einen Marktwert von rund 290.000 Dollar. In der aktuellen Währung entspricht dies knapp 240.000 Franken. Der Diebstahl geschah vergangene Woche in einem Geschäft in Tokio. Ein Mann gab sich als Kunde aus und probierte die Uhr an. Anschließend nutzte er die Gelegenheit, um das Wertstück zu entwenden und fluchtartig den Laden zu verlassen.

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Das zurückerhaltene Paket enthielt nicht nur die Uhr selbst, sondern auch einen handgeschriebenen Entschuldigungszettel. Dem Beipackzettel lagen zusätzlich Angaben zu einer Absenderadresse und einem Namen bei. Diese Informationen sollten laut Absender die Identität des Rücksenders offenbaren und möglicherweise als Geste der Reue oder als Versuch der Schadensbegrenzung dienen.

Poly glaubt an gefälschte Identität

Tokios Polizei geht jedoch davon aus, dass die im Paket enthaltenen Angaben zur Person und zur Adresse gefälscht sind. Die Ermittler vertrauen den hinterlassenen Informationen nicht und sehen darin keinen Hinweis auf die wahre Identität des Täters. Aufgrund dieser Einschätzung hat die Polizei die Fahndung nach dem mutmaßlichen Dieb intensiviert.

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Laut Berichten der japanischen Zeitung "Asahi Shimbun" konnte die Uhr eindeutig identifiziert werden. Dies gelang an der Hand der Seriennummer, die im Paket enthalten war oder an der Uhr selbst zu finden war. Weitere Details zur exakten Modellbezeichnung der Uhr wurden von den Quellen nicht präzisiert. CBS berichtete ebenfalls über den Vorfall und bestätigte die Marke des Uhrenherstellers.

Vergleichbare Vorfälle in der Region

Der Fall ist Teil einer serie von Diebstählen an Luxusgütern in der Region. Im selben Einkaufszentrum waren bereits im August vier weitere Luxusuhren gestohlen worden. Der Gesamtwert dieser gestohlenen Uhren belief sich auf mehr als eine Million Schweizer Franken. Dieser Vorfall hatte zu einer breiten Medienberichterstattung und einer schnellen Reaktion der Behörden geführt.

Wenig nach dem Diebstahl von vier Uhren im August wurden zwei chilenische Staatsbürger festgenommen. Die Täter wurden aufgrund der Ermittlungen angeklagt. Wie die "Japan Times" damals berichtete, führte die schnelle Fahndung zur Identifizierung und Festnahme der Verdächtigen. Der aktuelle Fall unterscheidet sich jedoch durch die Art der Rücksendung und die fehlende Identifizierung des Täters.

Reaktion des betroffenen Geschäfts

Das Geschäft, aus dem die Uhr entwendet wurde, äußerte sich zunächst nicht zum Vorfall. Die Unternehmensleitung wollte keine Kommentare zur aktuellen Situation abgeben. Dies könnte an laufenden rechtlichen Schritten oder internen Prüfungen liegen. Die Zurückhaltung des Geschäfts steht im Kontrast zur schnellen öffentlichen Medienberichterstattung.

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Die Polizei hat die Ermittlungen im laufenden Verfahren nicht weiter öffentlich detailliert erläutert. Es bleibt abzuwarten, ob die Rücksendung der Uhr zu neuen Erkenntnissen führt. Die Annahme der Polizei, dass die Absenderdaten manipuliert sind, erschwert die Aufklärung des Falls erheblich. Bis zur Klärung der Identität des Täters bleibt die Fahndung aufrecht erhalten.

Der Fall unterstreicht die Herausforderungen bei der Bekämpfung von Luxusuhren-Diebstählen in Ballungszentren wie Tokio. Die hohe Wertsache der Uhren macht sie zu einem beliebten Ziel für Kriminelle. Die Rücksendung per Post mit gefälschten Daten könnte ein Indiz für eine professionelle Tätergruppe sein, die versucht, die Spuren zu verwischen.