Gefälschte Gepäcketiketten: Tag‑Switching als neue Gefahr für Reisende aus Kanada

Kanadische Flughäfen geraten in den Fokus, nachdem investigative Recherchen das illegale Tag‑Switching aufdeckten, bei dem Gepäcketiketten ausgetauscht werden, um ahnungslose Passagiere unwissend zum Träger von Drogen zu machen. Experten geben Tipps zum Schutz vor der Betrugsmasche.

In den letzten zwölf Monaten wurden mindestens 17 Reisende, die von kanadischen Flughäfen abflogen, Opfer einer perfiden Manipulation ihres Gepäcks. Dabei handelt es sich um das sogenannte Tag‑Switching , bei dem die Gepäcketiketten von Koffern gezielt ausgetauscht werden, sodass ein unschuldiger Passagier plötzlich verantwortlich für ein Gepäckstück voller illegaler Substanzen wird.

Der Vorgang erfordert lediglich wenige Sekunden außerhalb des Sichtfeldes der Überwachungskameras, um das Etikett vom eigenen Koffer zu entfernen und ein falsches Label an einen anderen, bereits mit Drogen beladenen Behälter anzubringen. Die investigative Recherche von CTV News hat ergeben, dass Flughafenmitarbeiter in Kanada diese Methode wiederholt eingesetzt haben, um ahnungslosen Fluggästen Drogen zu unterjubeln, ohne dass diese den Vorgang bemerken.

Die kanadische Journalistin Avery Haines erklärt das Vorgehen eindringlich: Das ursprüngliche Etikett wird vom Koffer entfernt und durch ein falsches ersetzt, das zu einem fremden Gepäckstück mit illegalen Waren gehört. Sollte das betrügerische System scheitern, bleibt das Opfer mit einem Koffer voller Drogen am Gepäckband stehen, während die Täter unerkannt entkommen. Wenn das System hingegen funktioniert, wird das falsche Etikett an der Zielstation wieder zurückgetauscht, sodass das eigentliche Opfer nie erfährt, dass sein Koffer Teil eines Drogenschmuggelrings war.

Ein besonders aufsehenerregender Fall ereignete sich im vergangenen Sommer, als ein französischer Staatsbürger nach seiner Ankunft in Paris fälschlicherweise wegen des Verdachts der Einfuhr von Cannabis aus Kanada festgenommen wurde. Laut der National Post wurde das Gepäcketikett manipuliert, sodass es den Anschein erweckte, das Cannabis gehöre dem Reisenden. Nach intensiven Ermittlungen wurden die französischen Behörden den Mann ohne Anklage entlassen und den Fall an die kanadischen Behörden übergeben.

Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) nahmen daraufhin zwei Gepäckabfertiger von Swissport fest und stellten Anklage wegen des Versuchs, Cannabis im Wert von über 147 000 Dollar nach Frankreich zu schmuggeln. Dieser Vorfall verdeutlicht nicht nur die Gefahr für Reisende, sondern auch die Verquickung von internationalen Strafverfolgungsbehörden bei der Aufklärung solcher Machenschaften. Experten geben klare Empfehlungen, wie sich Passagiere vor Tag‑Switching schützen können.

Mitesh Shah, CEO des Sicherheitsunternehmens Empire Protection aus Ontario, rät dazu, das Gepäck bereits beim Packen ausführlich zu dokumentieren - etwa durch Fotografieren von Koffer, Inhalt, Beschriftung und Wiegegewicht. Diese Aufzeichnungen können im Streitfall als Beweismaterial dienen, wenn Behörden fälschlicherweise behaupten, man sei im Besitz eines fremden Koffers. Zusätzlich sollten Reisende ihre Koffer individuell kennzeichnen, etwa mit farbigen Bändern, Aufnähern oder anderen unverwechselbaren Merkmalen.

Je einzigartiger das Gepäck gegenüber den Standardmodellen ist, desto schwieriger wird es für Kriminelle, ein ähnliches Etikett auszutauschen, ohne dass die Täuschung auffällt. Wer hingegen einen unauffälligen, weit verbreiteten Koffer nutzt, wird zum leichten Ziel für Tag‑Switching. Durch bewusste Personalisierung und lückenlose Dokumentation lässt sich das Risiko jedoch erheblich reduzieren. Die Vorfälle zeigen, dass das Problem nicht nur ein lokales Phänomen ist, sondern ein internationales Sicherheitsrisiko darstellt, das sowohl Passagiere als auch Flughafenbetreiber wachsam machen muss





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