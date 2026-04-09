Gefälschte Briefmarken: Aargauer müssen zahlen, andere Kantone stellen Verfahren ein

Auf AliExpress wurden gefälschte Schweizer Briefmarken angeboten, was im Aargau zu hohen Strafen führte, während andere Kantone anders verfahren. Die Staatsanwaltschaft Aargau geht hart gegen Käufer vor, die zu einem Drittel des Preises gefälschte Briefmarken erwarben.

Auf der chinesischen Online-Plattform AliExpress wurden gefälschte Schweizer Briefmarken zu einem stark reduzierten Preis angeboten. Dieses verlockende Angebot zog zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer an, die versuchten, Briefmarken mit einem Frankaturwert von 1.20 Franken für einen Bruchteil dieses Preises zu erwerben. Da Briefmarken in der Schweiz als Wertzeichen gelten, handelt es sich beim Kauf solcher Fälschung en um Waren fälschung , die strafbar ist.

Die Staatsanwaltschaft im Kanton Aargau hat aufgrund dieser Praxis bereits 57 Verfahren eingeleitet, wobei einige Beschuldigte hohe Strafen zahlen müssen, während in anderen Kantonen wie St. Gallen die Verfahren eingestellt wurden. In Aargau wurden bisher 38 Strafbefehle akzeptiert, der Rest hat Einsprache erhoben. Die Schweizerische Post erstattete Strafanzeige, nachdem der Zoll Lieferungen gefälschter Briefmarken sichergestellt hatte. Bisher wurden 16.510 gefälschte Briefmarken eingezogen und vernichtet, und neun Fälle wurden aufgrund des höheren Betrags als Vergehen eingestuft. Einige Beschuldigte, wie ein Freiämter und ein Wettinger, bestellten jeweils 1000 Marken und wurden mit bedingten Geldstrafen und hohen Bussen belegt. Die Strafen variieren, mit der höchsten Busse unter den rechtskräftigen Strafbefehlen von 2300 Franken. Unter den Beschuldigten befinden sich Personen aus verschiedenen Berufsgruppen, darunter Ärztinnen, Fahrlehrer und Treuhänder, was auf die breite Anwendung von Briefmarken in verschiedenen Gewerben hinweist. \Die Unterschiede in der Vorgehensweise der Kantone gegen die Käufer werfen Fragen auf. Während im Kanton Aargau strenge Strafen verhängt werden, blieben die meisten Beschuldigten im Kanton St. Gallen ungeschoren, da die Staatsanwaltschaft feststellte, dass sie nicht wissentlich gefälschte Marken kaufen wollten. Einem Fall zufolge erkundigte sich ein Käufer per E-Mail explizit beim Verkäufer nach der Echtheit der Marken, erhielt aber eine Bestätigung. Die Aargauer Staatsanwaltschaft hingegen geht von Eventualvorsatz aus und argumentiert, dass Käufer, die Marken zu einem Drittel des üblichen Preises bestellen, sich der Unrechtmäßigkeit bewusst sein mussten. Es ist unklar, ob alle Lieferungen am Zoll abgefangen werden konnten, und Personen, die gefälschte Briefmarken erhalten haben, werden dazu aufgefordert, diese zu vernichten, da auch deren Verwendung strafbar ist. Neben dem Fall der gefälschten Briefmarken wurden auch andere Betrugsfälle in der Region aufgedeckt, darunter die Versendung falscher Rechnungen an Unternehmen kurz nach deren Eintragung ins Handelsregister, wodurch Betrüger über 200.000 Franken erbeuteten. Weiterhin gab es einen Fall von Urkundenfälschung und Betrug, bei dem ein Mann einen Bankkredit unrechtmäßig erlangte und seine Tochter involviert war.\Die unterschiedliche Behandlung von Fällen in verschiedenen Kantonen und die Frage nach der Gleichheit vor dem Gesetz werden in der aktuellen Berichterstattung thematisiert. Eine Verteidigerin, eine Staatsanwältin und ein Richter werden zu verschiedenen Aspekten der Aargauer Justiz befragt, darunter lange Plädoyers, sympathische Beschuldigte und die Herausforderungen bei der Rechtsprechung. Diese Aussagen sollen Einblicke in die internen Abläufe und die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der Justiz geben. Die Diskussionen und Analysen zielen darauf ab, die Komplexität der Rechtsprechung aufzuzeigen und die Auswirkungen auf die beteiligten Personen zu beleuchten. Der Artikel wirft wichtige Fragen zur Gerechtigkeit und zur Gleichbehandlung vor dem Gesetz auf und beleuchtet die Herausforderungen, mit denen die Justiz konfrontiert ist





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