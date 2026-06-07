Gefährliches Chlortrifluorid zwingt 270 Zürcher Anwohner zur Evakuierung - sicherer Abtransport nach sechs Stunden abgeschlossen

Eine in den 1990ern angelegte Flasche mit hochgiftigem Chlortrifluorid musste am Sonntag aus einem ETH‑Labor entfernt werden. Aufgrund eines noch angebrachten Ventils wurde die Umgebung evakuiert. Deutsche Spezialisten transportierten das Material in einen Castor‑Behälter, die Evakuierung wurde nach sechs Stunden aufgehoben.

Am Sonntagmorgen mussten rund 270 Bewohnerinnen und Bewohner rund um die ETH Zürich aus ihren Wohnungen evakuiert werden, weil in einem Labor ein Stückchen einer extrem gefährlichen Chemikalie lagert: Chlortrifluorid .

Das Material, das in den 1990er‑Jahren von einer inzwischen aufgelösten Forschungsgruppe angeschafft wurde, ist hochgiftig, selbstentzündlich und reagiert mit fast allen Stoffen - von Stein über Metall bis hin zur Luft. In einer Flasche, die in etwa die Größe eines kleinen Feuerlöschers hat, würde ein Austritt sofort ein Feuer auslösen. Das eigentliche Problem war, dass die Flasche noch ein Ventil aus den 90er‑Jahren trug, das nach Auflösung der Forschungsgruppe im Jahr 2021 nicht entfernt worden war.

Die ETH wusste seitdem, dass das Chlortrifluorid fachgerecht entsorgt werden müsse, doch weil es in einem sicheren Laborlager stand, wurden die notwendigen Schritte nicht eilig durchgeführt. Schließlich wurde eine deutsche Spezialfirma gefunden, die den Transport übernehmen konnte, und die Gefahr wurde nun endlich beseitigt. Die Evakuierung begann gegen 10 Uhr, als die Kantonspolizei Zürich die Anwohnerinnen und Anwohner an der Sonnegg‑ und Clausiusstraße an die Tür klopfte und sie über die bevorstehende Gefahr informierte.

Viele betroffene Personen verließen das Haus bereits früh am Morgen - einige nutzten die Gelegenheit, um den Tag im Zoo zu verbringen, denn die Behörden hatten für die Betroffenen einen Eintrittsgutschein sowie einen 50‑Franken‑Essensgutschein bereitgestellt. Die übrigen Bewohner, die erst später informiert wurden, fanden Aushänge in deutscher Sprache an ihren Türen und fühlten sich zunächst überfordert. Die Polizei sorgte dafür, dass niemand zurückblieb, indem sie nach etwa 20 Minuten jede Wohnung erneut überprüfte.

Die eigentliche Entsorgung verlief nach intensiver Vorbereitung reibungslos. Die Spezialisten der deutschen Firma hatten bereits am Vortag das Heben und Einsetzen der Flasche in einen zertifizierten Castor‑Behälter geübt. Am Sonntag selbst wurde die Flasche vorsichtig aus dem Labor gehoben, in den Castor‑Behälter geschoben und anschließend mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Gaslecks geprüft. Nachdem die Kontrolle bestätigt hatte, dass keine gefährlichen Emissionen mehr ausgingen, wurde das Gefäß um 16 Uhr in einen LKW verladen und aus dem Quartier transportiert.

Um 16 Uhr 25 Minuten war das Gebiet wieder freigegeben und die Evakuierung nach rund sechs Stunden aufgehoben. Die Kantonspolizei bestätigte in einer abschließenden Mitteilung, dass während des gesamten koordinierten Einsatzes keinerlei Zwischenfälle aufgetreten seien und alle Maßnahmen planmäßig durchgeführt wurden. Dieser Vorfall verdeutlicht, wie selbst scheinbar vergessene Laborbestände zu einer ernsthaften Gefahr für die Bevölkerung werden können, wenn keine konsequente Entsorgungsstrategie vorhanden ist





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