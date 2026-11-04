Gefährliche Überholung in Belp: Polizei sucht Zeugen für Vorfall an der Viehweidstrasse

Am 2. November 2026 ereignete sich in Belp BE ein lebensgefährlicher Vorfall an der Viehweidstrasse. Die Kantonspolizei Bern ermittelt und sucht Zeugen sowie Fahrzeughalter.

Am Montagabend, dem 2. November 2026, ereignete sich in der Gemeinde Belp im Berner Mittelland eine dramatische Verkehrssituation, bei der eine Fußgängerin schwer gefährdet wurde. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringende nach Zeuginnen, Zeugen sowie den Fahrzeughaltern der beteiligten Autos. Der Vorfall spielte sich kurz vor 18.10 Uhr an der Viehweidstrasse ab, wo eine Frau versuchte, die Straße an einer markierten Fußgängerüberquerung zu passieren.

Detaillierter Ablauf des Verkehrsvorfalls

Laut einer nachträglichen Meldung der Sicherheitsbehörden beabsichtigte die Fußgängerin, die Viehweidstrasse auf Höhe der Bushaltestelle Belp Hohliebi zu überqueren. Sie kam dabei vom dortigen Lebensmittelgeschäft her, das sich auf einer Seite der Straße befindet. Zunächst hielt ein Auto, das aus der allgemeinen Richtung kam, am Fußgängerstreifen an und ließ der Frau den Vortritt. Kurz darauf folgte ein zweites Fahrzeug, das von Belp herkam, und stoppte ebenfalls an der Grenze des Zebrastreifens.

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Die Frau nutzte die Zeit, um sicher auf den Zebrastreifen zu treten und in Richtung der anderen Straßenseite zu laufen. Als sie die gegenüberliegende Seite bereits fast erreicht hatte, geschah das Unvorhergesehene. Ein rotes Auto, das ebenfalls aus Richtung Belp kam, versuchte, in Fahrtrichtung rechts über das Trottoir von einem weiteren, schnelleren Fahrzeug überholt zu werden. Diese aggressive Manöver führte dazu, dass die Fußgängerin lebensgefährlich bedroht war und sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste.

Reaktionen der Behörden und beteiligte Akteure

Die Regionalstaatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat die Ermittlungen unter ihre Leitung genommen. Die Kantonspolizei Bern betont die Dringlichkeit der Fallbearbeitung, da es sich um einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung handelt. Die Polizei sucht insbesondere nach der Lenkerin oder dem Lenker des roten Autos sowie nach der Person, die das Fahrzeug zum Überholen benutzte. Beide Parteien werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden, um zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen.

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Die Sicherheitsbehörden weisen darauf hin, dass das Überholen an einer Fußgängerüberquerung, insbesondere über das Trottoir, nicht nur höchst gefährlich, sondern auch strafbar ist. Es wurde in diesem Fall zwar kein Körper Schaden durch die Frau verursacht, jedoch wurde ihre persönliche Sicherheit massiv beeinträchtigt. Die Polizei betont, dass solche Handlungen das Vertrauen in die Verkehrssicherheit untergraben und deshalb konsequent verfolgt werden. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, die helfen könnten, die Identitäten der Fahrer zu klären.

Auswirkungen und weitere Vorgehensschritte

Die Fußgängerin blieb bei dem Vorfall unverletzt, was die Polizei als großes Glück wertet. Dennoch soll die Vorfälle nicht ohne Konsequenzen bleiben. Für die Öffentlichkeit bedeutet dies eine klare Ansage: Fußgängerüberquerungen sind Schutzinseln, die nicht mit Risiko verbunden sein dürfen. Die Polizei nutzt den Fall, um auch allgemein auf die Wichtigkeit von Rücksichtnahme im Straßenverkehr hinzuweisen.

Weiterhin werden alle Zeuginnen und Zeugen aufgefordert, sich zu melden. Besonders Personen, die in der Nähe der Viehweidstrasse unterwegs waren und die beteiligten Fahrzeuge genau beobachten konnten, sind gefragt. Details wie Kennzeichen, Fahrzeuggattung oder das Verhalten der Lenker könnten für den weiteren Ermittlungsverlauf entscheidend sein. Die Kantonspolizei Bern dankt der Bevölkerung für ihre Kooperation und das Interesse an einer sauberen Aufklärung dieses Vorfalls.