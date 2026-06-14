Gefährliche Schönheit: Illegale Hyaluronsäure-Behandlungen in der Schweiz

Immer mehr Menschen in der Schweiz lassen sich von günstigen Angeboten für Faltenunterspritzungen verführen. Oft fehlt es an Sicherheit: Nicht approbiertes Personal, illegale Produkte und schwere Komplikationen sind die Folge. Swissmedic-Kontrollen zeigen, dass bis zu 80 Prozent der Einrichtungen gegen die Vorschriften verstossen. Betroffene wie Daniela müssen mit entstellten Gesichtern und langwierigen Behandlungen kämpfen. Ein tragischer Todesfall in Frankreich unterstreicht die Dringlichkeit von strengeren Kontrollen und mehr Aufklärung.

Hyaluronsäure gilt seit Jahren als das Wundermittel zur Faltenunterspritzung . In sozialen Netzwerken schwärmen Influencer und Stars wie Rapperin Cardi B oder Kylie Jenner von den vermeintlichen Vorzügen.

Doch die Schattenseiten werden oft übersehen: Immer wieder kommt es zu schwerwiegenden Komplikationen, weil Sicherheitsstandards missachtet werden. Behandlungen finden an dubiosen Orten statt, werden von schlecht geschultem Personal durchgeführt und zu Preisen angeboten, die fast zu gut scheinen, um wahr zu sein. In der Schweiz ist die Rechtslage eindeutig: Nur approbierte Ärztinnen und Ärzte dürfen Hyaluronsäure injizieren. Um dieser Regelung Nachdruck zu verleihen, führt Swissmedic seit zwei Jahren regelmässig schweizweite Kontrollen durch.

Die Ergebnisse sind alarmierend. Im Jahr 2024 entsprachen 55 Prozent der überprüften Einrichtungen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Fehlendes Arztpersonal, illegale oder unsachgemäss gelagerte Produkte - oft traf alles zusammen. 2025 stieg die Quote der Verstösse sogar auf 80 Prozent. Die Folgen solcher Verstösse sind für die Betroffenen verheerend.

Daniela, 48, liess sich von einem besonders günstigen Angebot verleiten. Statt der üblichen 1600 Franken sollte die Behandlung ihrer Nasolabialfalten nur 1200 Franken kosten. Im Juni 2022 traf sie sich auf Empfehlung einer Freundin mit einer Frau in Basel. Statt der gewünschten Hyaluronsäure injizierte diese ihr PMMA, ein permanentes Füllmaterial, das in der Schweiz nicht zugelassen ist.

Die Behandlung endete in einer Katastrophe: Daniela erlitt eine schwere Infektion, die ihr Gesicht entstellte. Sie berichtete dem Radio und Fernsehen der Westschweiz RTS: Ich wusste nicht, was man mir ins Gesicht spritzte. Es war nicht, was ich verlangt hatte, und mir wurde ohne Erlaubnis etwas anderes gespritzt. Das verursachte eine schwere Infektion und hat mein Gesicht zerstört.

Sie muss sich nun einer rekonstruktiven chirurgischen Behandlung unterziehen. Roberta Vasconcelos, Dermatologin in der Basler Klinik, die Daniela jetzt korrekt behandelt, bestätigt: Wir sehen immer mehr Komplikationen im Zusammenhang mit ästhetischen Behandlungen. Nicht nur mit PMMA, sondern auch mit Hyaluronsäure, Botox und Laserbehandlungen. In der Schweiz gibt es immer mehr solcher Behandlungen, die nicht von Ärzten durchgeführt werden.

Um gegen solche Missstände vorzugehen, sind die kantonalen Behörden auf Meldungen oder Anzeigen angewiesen. Doch diese zu erstatten, ist oft mit Hürden verbunden. Dennoch gibt es mutige Hinweisgeber. Im August 2025 meldete ein anonymer Arzt aus der Schweiz eine illegale Behandlung in Genf.

Er kontaktierte die Kantonspolizei per E-Mail und schilderte, dass eine Person sich als französische Pflegefachfrau ausgegeben habe und Hyaluronsäure-Injektionen anbot. Der Arzt gab an, nie eine Antwort erhalten zu haben. Im März 2026 starb dann in Frankreich eine Frau in einem Airbnb bei Villeurbanne nahe Lyon an den Folgen einer Gesässvergrösserung durch Injektionen. Die Täterin trug denselben Namen wie die zuvor gemeldete Frau: Madeleine E. Sie sitzt mittlerweile in Haft.

Die Kantonspolizei Genf erklärte zu dem Vorfall, dass die verwendete E-Mail-Adresse - die in einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft von 2022 unter dem Titel Fake injectors: Aufruf an Geschädigte veröffentlicht worden war - zum Zeitpunkt der Meldung nicht mehr in Betrieb gewesen sei. Allerdings gab es keine Hinweise auf eine vorherige Deaktivierung. Der Fall zeigt, wie schwer es ist, gegen die wachsende Zahl illegaler Schönheitsbehandlungen vorzugehen. Die Diskussion darüber, wie Verbraucher geschützt werden können, ist dringend nötig





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