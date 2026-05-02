Gefahr in der Schublade: Warum alte Smartphones eine tickende Zeitbombe sein können

Alte Smartphones und andere Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus können auch im ausgeschalteten Zustand gefährlich werden. Experten warnen vor Brand- und Explosionsgefahr durch chemische Reaktionen im Akku und geben Tipps zur sicheren Entsorgung.

Viele Menschen bewahren alte Smartphone s und andere ausgediente Geräte in Schubladen auf, in der Hoffnung, sie eines Tages vielleicht noch einmal verwenden zu können. Diese Gewohnheit birgt jedoch erhebliche Risiken, wie Experten warnen.

Auch wenn die Geräte äußerlich ausgeschaltet und unauffällig erscheinen, können im Inneren gefährliche Prozesse ablaufen, insbesondere im Zusammenhang mit den enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus. Über längere Zeiträume können sich im Akku Veränderungen entwickeln: Materialien altern, Strukturen werden instabil und es können unkontrollierte chemische Reaktionen entstehen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Brand oder sogar einer Explosion führen. Besonders kritisch ist der Zustand des Akkus, wenn er entweder vollständig entladen oder vollständig geladen ist.

In diesen Extremzuständen steigt die Wahrscheinlichkeit einer Instabilität und Überhitzung erheblich. Bereits kleine Defekte im Inneren des Geräts, beispielsweise durch einen früheren Sturz oder die lange Liegezeit mit vollständiger Entladung, können diesen gefährlichen Prozess auslösen. Da die Geräte oft vergessen in Schubladen lagern, werden Warnzeichen, die auf ein bevorstehendes thermisches Durchgehen hindeuten, häufig übersehen.

Zu diesen Anzeichen gehören das Aufblähen des Akkus (erkennbar an einer Wölbung des Gehäuses), plötzliche Hitzeentwicklung (im gesamten Gerät oder an einer bestimmten Stelle) und ungewöhnliche Gerüche (süßlich oder chemisch), die auf austretenden Elektrolyt hindeuten. Auch Rauch ist ein deutliches Warnsignal. Wer eines dieser Zeichen bemerkt, sollte das Gerät umgehend von brennbaren Materialien entfernen und die Feuerwehr kontaktieren. Experten raten dringend davon ab, alte Smartphones und andere Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus jahrelang aufzubewahren.

Stattdessen sollten sie zeitnah und fachgerecht entsorgt werden. Organisationen wie Swiss Recycle empfehlen, Altgeräte bei Elektro- und Elektronikfachhändlern abzugeben oder an Swico-Abgabestellen zu bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung stellt sicher, dass die potenziell gefährlichen Akkus sicher behandelt und recycelt werden, wodurch das Risiko von Bränden und Umweltschäden minimiert wird. Die vermeintliche Nützlichkeit eines alten Geräts wiegt die potenziellen Gefahren bei weitem nicht auf.

Es ist daher ratsam, sich von diesen Geräten zu trennen, anstatt sie über Jahre in Schubladen zu horten und so eine potenzielle Gefahr für sich und andere zu schaffen. Die fachgerechte Entsorgung ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz der eigenen Sicherheit und der Umwelt





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