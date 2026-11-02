Gefahr für Randa sinkt: Instabiler Hängegletscher verlangsamt Bewegung

Die Gefahr durch den instabilen Hängegletscher oberhalb von Randa im Wallis nimmt weiter ab. Experten bestätigen, dass die rund 450 Einwohner des Dorfes nicht gefährdet sind.

Die akute Bedrohungslage für das Dorf Randa im Schweizer Kanton Wallis hat sich deutlich entspannt. Der instabile Hängegletscher oberhalb der Siedlung zeigt eine signifikante Verlangsamung seiner Bewegung, was die Risiken für die lokale Bevölkerung weiter reduziert. Norbert Carlen, ein anerkannter Experte für Naturgefahren in der Region, bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass selbst bei einem kompletten Abbruch der Eismasse keine unmittelbare Gefährdung der Bewohner besteht.

Geringere Bewegungsgeschwindigkeit des Eisblocks

Die Geschwindigkeit, mit der sich die massive Eismenge bewegt, ist im Vergleich zu den Sommermonaten drastisch gesunken. Während die Masse damals noch bis zu zwanzig Zentimeter pro Tag verschoben werden konnte, liegen die aktuellen Werte an manchen Tagen nun unter zehn Zentimetern täglich. Diese Verlangsamung ist ein zentraler Indikator für die abnehmende Instabilität des Gletschers und trägt zur Beruhigung der Lage bei. Die Behörden haben daher die Gefahrenstufe 3 für das Gebiet außerhalb des Dorfes beibehalten, wobei das Betreten der betroffenen Zone weiterhin streng verboten bleibt.

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Ablauf eines möglichen Eisabbruchs analysiert

Sollte es dennoch zu einem vollständigen Abbruch kommen, würde der rund dreihunderttausend Kubikmeter große Eisblock zunächst auf ein Hochplateau stürzen, das in etwa der Größe von zehn Fußballfeldern entspricht. Nur ein kleiner Teil der Eismassen könnte sich anschließend ins Tal fortbewegen. Risse im Eis deuten darauf hin, dass der Gletscher eher in mehreren Stücken als in einer einzigen großen Masse abbricht. Bereits in den vergangenen Monaten hat sich die instabile Eismasse durch kleinere Abbrüche von ursprünglich fünfhunderttausend Kubikmetern nahezu halbiert.

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Positionen der Behörden und Experten

Pascal Stoebener vom Walliser Dienst für Naturgefahren erklärte vergangene Woche bereits, dass für die Bevölkerung von Randa keine unmittelbare Gefahr bestehe. Obwohl die verbleibende Eismasse groß genug wäre, um eine Geländestufe auf dem Bisgletscher zu überwinden, hält er eine Evakuierung des Dorfes für sehr unwahrscheinlich. Norbert Carlen warnte ausdrücklich davor, die aktuelle Situation mit der Bergsturzkatastrophe von Blatten im Mai 2025 zu vergleichen, bei der rund zehn Millionen Kubikmeter Fels und Eis abrutschten und ein Mensch ums Leben kam. Die Ausgangslage in Randa sei grundlegend anders, da dort keine gewaltige Geröll- und Schlammlawine drohe.

Konkrete Auswirkungen und verbleibende Risiken

Trotz der verbesserten Lage bleibt ein gewisses Risiko bei starken Schneefällen bestehen. Sollte der Gletscher nach größeren Schneemengen abbrechen, könnte dies zusätzlich Lawinen auslösen. Carlen betonte jedoch, dass die Häuser von Randa in diesem Szenario höchstens mit einer dünnen Schneeschicht überzogen werden würden. Das Siedlungsgebiet selbst ist von den geltenden Einschränkungen nicht betroffen, was die Sicherheit der rund 450 Einwohner weiter gewährleistet. Die zuständigen Stellen überwachen die Situation weiterhin engmaschig, um jede Veränderung sofort erkennen und bewerten zu können.