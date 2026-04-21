Gefahr durch vergiftete Babynahrung: Ermittler suchen nach letztem manipuliertem Glas

Nach Funden von mit Rattengift versetzten Babybrei-Gläsern in drei Ländern fahnden die Behörden mit Hochdruck nach einem noch vermissten, manipulierten Produkt.

Die Sicherheitsbehörden in mehreren europäischen Ländern befinden sich derzeit in einem Wettlauf gegen die Zeit, nachdem manipulierte Babybrei-Gläser der Marke Hipp aufgetaucht sind, die mit gesundheitsschädlichem Rattengift versetzt wurden. Bisher wurden insgesamt fünf derart präparierte Gläser in Österreich, Tschechien und der Slowakei sichergestellt.

Während die Kriminalpolizei unter Hochdruck ermittelt, bleibt die öffentliche Sorge groß, da ein sechstes Glas nach bisherigen Erkenntnissen noch immer in Umlauf sein könnte. Die Ermittlungen konzentrieren sich besonders auf das österreichische Bundesland Burgenland, wo die Suche nach dem verbleibenden manipulierten Produkt mit äußerster Priorität vorangetrieben wird. Die Polizei setzt dabei auch auf die Unterstützung von sozialen Einrichtungen wie Kindergärten und Pflegeheimen, um eine mögliche Gefährdung der Bevölkerung durch frühzeitige Warnungen und Achtsamkeit zu minimieren. Die Hintergründe dieses erschütternden Falls deuten auf einen gezielten Erpressungsversuch gegen den Babykosthersteller Hipp hin. Wie das in Pfaffenhofen an der Ilm ansässige Unternehmen mitteilte, erfolgte die Kontaktaufnahme durch den Täter über ein unpersonalisiertes Sammelpostfach, das aufgrund interner Abläufe nur in größeren Zeitabständen kontrolliert wird. Obwohl offizielle Stellen sich zur genauen Summe der Forderungen bedeckt halten, berichten verschiedene Medien übereinstimmend von einer geplanten Erpressung in Millionenhöhe. Um den Täter zu überführen, wurde bei der Kriminalpolizei in Ingolstadt eine spezielle Ermittlungsgruppe namens Glas gebildet, die eng mit den Behörden in den betroffenen Nachbarländern kooperiert. Michaela Grob, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, betonte die hohe Sensibilität des Themas und erklärte, dass je nach Ermittlungsfortschritt verschiedene Experten hinzugezogen werden, um den Täter möglichst rasch zu fassen, ohne dabei die laufenden Ermittlungen durch voreilige Details zu gefährden. In Reaktion auf die Vorfälle haben sowohl der Hersteller als auch führende Handelsketten umfangreiche Maßnahmen eingeleitet. Große Einzelhändler wie Rewe und dm haben in Österreich vorsorglich Hipp-Produkte aus ihren Regalen genommen, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten. Es wurde dabei ausdrücklich klargestellt, dass kein Qualitätsmangel in der Produktion vorliegt, sondern die Gläschen das Werk in einwandfreiem Zustand verließen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung. Experten raten Eltern und Konsumenten dringend dazu, die Produkte vor dem Öffnen genau zu prüfen. Hinweise auf eine Manipulation können ein beschädigter Deckel, das Ausbleiben des typischen Plopp-Geräusches beim Öffnen oder ein verdächtiger weißer Aufkleber mit rotem Ring am Glasboden sein. Sollte ein Glas Auffälligkeiten aufweisen, wird eindringlich davor gewarnt, den Inhalt zu verzehren. Stattdessen sollten umgehend die Polizeibehörden informiert werden, um weitere Untersuchungen zu ermöglichen und die Sicherheit aller Kinder zu schützen





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