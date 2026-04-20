Gefahr durch Rattengift: Kriminalpolizei ermittelt wegen Erpressung bei Babynahrung

Nach dem Fund von Rattengift in Babynahrung des Herstellers Hipp ermittelt die Polizei in mehreren Ländern wegen versuchter Erpressung. Behörden warnen vor Lebensgefahr.

Die Ermittlungsbehörden stehen derzeit vor einer hochsensiblen Herausforderung, nachdem im Zusammenhang mit Produkten des Babynahrung sherstellers Hipp der Fund von Rattengift in einzelnen Gläschen bestätigt wurde. Die Kriminalpolizei in Ingolstadt hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Drohung eine spezialisierte Ermittlungsgruppe namens Glas ins Leben gerufen, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

Die Behörden stufen den Fall als versuchte Erpressung ein, da die mutmaßlichen Täter bereits am 16. April per E-Mail Kontakt aufgenommen hatten und dabei Forderungen stellten, deren genauer Inhalt jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen bislang unter Verschluss gehalten wird. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt leitet das Verfahren gegen Unbekannt, während man mit Hochdruck versucht, die sicherheitstechnischen Lücken zu schließen. Besonders besorgniserregend ist die grenzüberschreitende Dimension dieses Kriminalfalls. Bisher wurden in den Nachbarländern Österreich, Tschechien sowie der Slowakei insgesamt fünf manipulierte Gläser mit Babynahrung sichergestellt. Die österreichische Polizei sucht derzeit intensiv nach einem weiteren verdächtigen Produkt, von dem angenommen wird, dass es noch im Umlauf sein könnte. Die Gesundheitsbehörden warnen eindringlich vor dem Verzehr von manipulierten Produkten, da die Beimischung von hochgiftigem Rattengift bereits in kleinsten Mengen lebensgefährliche Folgen für Säuglinge haben kann. Die betroffenen Unternehmen und Behörden haben bereits weitreichende Maßnahmen ergriffen, um die Verteilungsketten zu kontrollieren und gefährdete Ware aus den Regalen des Einzelhandels zu entfernen, doch die Sorge unter Eltern bleibt groß. Der Hersteller Hipp, der seinen Sitz in Sachseln im Kanton Obwalden hat, arbeitet eng mit den europäischen Polizeibehörden zusammen, um die Sicherheit der Lieferketten zu gewährleisten und den Erpressern das Handwerk zu legen. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die digitale Spur der Erpresser-E-Mail sowie auf die forensische Untersuchung der manipulierten Glasbehälter, um Rückschlüsse auf den Tatort und die Täteridentität zu ziehen. Obwohl die Sicherheitsprotokolle in der Lebensmittelproduktion normalerweise sehr streng sind, zeigt dieser Vorfall die Anfälligkeit für gezielte kriminelle Sabotageakte. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, beim Kauf von Babynahrung auf Anzeichen von Manipulation an den Deckeln oder Verschlüssen zu achten und im Zweifelsfall sofort die Beamten zu informieren. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden werden regelmäßig Updates geben, sobald neue Erkenntnisse zur Sicherheit der Produkte vorliegen





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