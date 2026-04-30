Gefahr am Titlis gebannt: Verkeilte Felsblöcke gesprengt

Nach einem Felssturz am Gerschniberg wurden zwei verkeilte Felsblöcke erfolgreich gesprengt. Der Bahnbetrieb zwischen Engelberg und Trübsee soll bald wieder aufgenommen werden.

Die akute Gefahrensituation am Gerschniberg im Titlis -Gebiet in der Zentralschweiz ist erfolgreich bewältigt worden. Die Titlis Bergbahnen gaben bekannt, dass zwei in einer Engstelle verkeilte Felsblöcke durch kontrollierte Sprengung en beseitigt werden konnten.

Diese Massnahme war notwendig geworden, nachdem am 17. April ein Felssturz Schnee, Fels und Geröll ins Tal rutschen ließ. Glücklicherweise kam es dabei zu keinen Personenschäden und die Bahninfrastruktur blieb unbeschädigt. Dennoch stellten die verkeilten Felsblöcke eine potenzielle Gefahr dar, die eine sofortige Reaktion erforderte.

In den Tagen nach dem Felssturz bereiteten Spezialisten die beiden Blöcke sorgfältig auf die Sprengung vor. Zunächst wurden die darüberliegenden Felswände gereinigt und alle akut absturzgefährdeten Teile gezielt entfernt, um die Sicherheit während der Sprengarbeiten zu gewährleisten. Die eigentlichen Sprengungen fanden am Montag und Dienstag dieser Woche jeweils kurz nach 18 Uhr statt. Die Titlis Bergbahnen betonten, dass der Abgang der zerkleinerten Felsblöcke planmässig und ohne jegliche Zwischenfälle verlief.

Die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für das Unternehmen stets höchste Priorität. Die Sprengungen wurden von erfahrenen Fachleuten durchgeführt, die alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Die präzise Planung und Durchführung der Sprengungen minimierten die Auswirkungen auf die Umgebung und stellten sicher, dass keine weiteren Schäden entstanden. Obwohl die Sprengarbeiten abgeschlossen sind, werden im betroffenen Rutschgebiet weiterhin umfassende Kontrollen durchgeführt.

Die Bereiche werden kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass keine neuen Gefahren entstehen. Die Titlis Bergbahnen behalten die Situation genau im Auge und sind bereit, bei Bedarf umgehend zusätzliche Massnahmen zu ergreifen. Der reguläre Bahnbetrieb zwischen Engelberg und Trübsee soll voraussichtlich noch an diesem Wochenende wieder aufgenommen werden. Die Wiedereröffnung der Gondelbahn ist ein wichtiger Schritt, um den Tourismus in der Region wieder anzukurbeln und den Gästen den Zugang zum Titlis-Gebiet zu ermöglichen.

Die Titlis Bergbahnen bedanken sich bei allen Beteiligten für die professionelle Zusammenarbeit und die schnelle Reaktion auf die Gefahrensituation. Sie versichern ihren Gästen, dass die Sicherheit weiterhin oberste Priorität hat und dass alle notwendigen Massnahmen ergriffen werden, um einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. Die sorgfältige Vorbereitung und Durchführung der Sprengungen sowie die kontinuierliche Überwachung des Rutschgebiets zeigen das Engagement der Titlis Bergbahnen für die Sicherheit ihrer Gäste und Mitarbeiter.

Die Wiederaufnahme des Bahnbetriebs wird dazu beitragen, die Attraktivität der Region zu erhalten und den Tourismus zu fördern. Die Titlis Bergbahnen sind zuversichtlich, dass sie die Herausforderungen, die durch die Naturkatastrophe entstanden sind, erfolgreich bewältigen und ihren Gästen weiterhin ein unvergessliches Erlebnis bieten können





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