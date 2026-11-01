Gedenkfeier für Marlies Näf-Hofmann zum 100. Geburtstag in Arbon

Pionierin der Palliative Care in Thurgau posthum geehrt. Gedenkfeier in Arbon würdigt das Lebenswerk der Juristin und Politikerin Marlies Näf-Hofmann.

Zu ihrem hundertsten Geburtstag erhielt die 2018 verstorbene Marlies Näf-Hofmann eine posthume Würdigung. Die Arbon erin verhalf der Palliative Care entscheidend zum Durchbruch. Familie, Weggefährten und Mitstreiter erinnerten am Vortag von Allerheiligen an einer öffentlichen Gedenkfeier im Arbon er Landenbergsaal an das Wirken der Wegbereiterin.

Geburtstag und Gedenkfeier im Landenbergsaal

Am 15. Oktober wäre Marlies Näf-Hofmann hundert Jahre alt geworden. Der Einsatz für die Rechte der Frauen, den Schutz des Lebens und für ein würdevolles Sterben war ihre Bestimmung. Sie wirkte als Juristin, Verfasserin von Rechtsschriften und Politikerin. Marlies Näf-Hofmann war in mancherlei Hinsicht eine beharrliche Pionierin und treibende Kraft. Nimmermüde aktiv und auch eine Exotin.

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So war sie mit 85 bereits ältestes weibliches Mitglied eines Kantonsparlamentes schweizweit gewesen. Sie schied nach 20-jähriger Tätigkeit aus dem Thurgauer Grossen Rat aus. Eine Fortsetzung ihrer politischen Karriere folgte 2017, mittlerweile mit 90 Lenzen. Sie nahm im Arboner Stadtparlament Einsitz, weil sie sich geistig frisch fühlte. Nicht zu alt, um noch etwas bewegen zu können, begründete sie ihr Comeback.

Politik und Engagement gegen Altersdiskriminierung

Auf die Zahl der Jahrringe reduziert zu werden, empfand sie als diskriminierend. Das Meisterstück lieferte Marlies Näf-Hofmann auf dem kantonalen Polit-Parkett. Massgeblich ist es ihr Verdienst, dass der Anspruch auf Palliative Care verankert wurde. Gemäss ihrem Menschenbild sollte dieser Anspruch im kantonalen Gesundheitsgesetz festgeschrieben sein. Sie schaffte es mit unerschütterlicher Überzeugung und Hartnäckigkeit.

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Ihre Herzensangelegenheit, wie es ihr Sohn Andreas formulierte, wurde mehrheitsfähig gemacht. Ziel war die menschenwürdige Behandlung und Pflege chronisch kranker Menschen. Sowohl körperlich als auch psychisch, spirituell und sozial sollte gesorgt werden. Marlies Näf-Hofmann habe die Präambel der Bundesverfassung gelebt. Sie gab den Schwachen eine Stimme, würdigte Pfarrerin Karin Kaspers Elekes ihr öffentliches Wirken.

Umsetzung und Verankerung im Gesundheitssystem

Dabei habe sie sich nicht damit begnügt, dass ein Anliegen bloss auf dem Papier stand. Sie sorgte dafür, dass dieses auch umgesetzt wurde. 2010 war die erste Station in Münsterlingen eröffnet worden. Im Jahr darauf folgte das ambulante Angebot, erinnerte Birgit Traichel. Sie ist Leitende Ärztin Palliative Care und Innere Medizin am Kantonsspital Münsterlingen.

Heute ist Palliative Care selbstverständlicher Teil des Gesundheitssystems. Und sie habe auch Eingang in die allgemeine Pflegeausbildung gefunden. Bis zu ihrem letzten Atemzug sei Marlies Näf-Hofmann aktiv gewesen, erinnerte ihr Mitstreiter und heutige Stadtrat Luzi Schmid. Sie habe abends noch an einer Fraktionssitzung teilgenommen.

Davor verstarb sie in der Nacht. Diese Ehrung unterstreicht ihre Rolle als wegweisende Figur in der Thurgauer Gesellschaft. Ihr Kampf für ein würdevolles Ende des Lebens hat bleibende Spuren hinterlassen.