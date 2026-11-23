Die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Waadt trauert am 1. Januar in Lutry um die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Informationen zu Terminen und Benefizkonzert.

Die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Waadt organisiert am 1. Januar in Lutry VD eine Gedenkfeier für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS. Diese zentrale Veranstaltung soll den Angehörigen und der Öffentlichkeit eine Möglichkeit zur Trauer bieten, während der offizielle Kantonsakt an anderer Stelle stattfindet. Die Feierlichkeiten zum ersten Jahrestag des tragischen Unglücks gewinnen durch die zahlreichen Begleitveranstaltungen in der Region an Bedeutung.

Termin und Ablauf der Gedenkfeier in Lutry

Die Gedenkfeier findet am ersten Jahrestag des Unglücks von 18.00 bis 19.00 Uhr in der reformierten Kirche in Lutry statt. Das Ereignis steht allen Interessierten offen, die den Toten gedenken möchten. Die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Waadt hat am Montag bekannt gegeben, dass der Abend als Raum für Stille, Gebet und Erinnerung konzipiert ist. Vorgesehen sind verschiedene Momente der Stille, Ansprachen, symbolische Gesten sowie musikalische Darbietungen. Den Abschluss der Zeremonie bildet ein gemeinsamer Segen für die Anwesenden und die Verstorbenen.

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Benefizkonzert und seelsorgerliche Unterstützung

Am Sonntag, 10. Januar, findet um 17.00 Uhr am selben Ort zudem ein Gedenk- und Benefizkonzert zugunsten der Opfer statt. Die Organisation dieser weiteren Veranstaltung obliegt den reformierten Kirchgemeinden der Region Lavaux. Die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Waadt bekräftigte dabei ihre Solidarität mit den Opfern und allen Menschen, die sich um die Betroffenen kümmern. Ihre Seelsorgerinnen und Seelsorger stünden Menschen zur Verfügung, die rund um den Jahrestag Unterstützung und Trost suchten. Diese Angebote richten sich besonders an diejenigen, die persönlich von der Tragödie betroffen sind oder Hilfe benötigen.

Besondere Betroffenheit der Gemeinde Lutry

Die Gemeinde Lutry war von der Brandkatastrophe der Bar "Le Constellation" in der Silvesternacht besonders schwer betroffen. Sieben Mitglieder des örtlichen Fussballclubs kamen ums Leben. Fünf weitere Clubmitglieder erlitten schwere Verletzungen bei dem Vorfall. Diese hohen Zahlen an Opfern aus der Region erklären die intensive emotionale Bindung und die hohe Beteiligung der lokalen Kirchgemeinden an den Trauerfeierlichkeiten. Die Kirche in Lutry übernimmt damit eine zentrale Rolle im kollektiven Trauerprozess der betroffenen Bevölkerung.

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Umfang der Tragödie und offizielle Gedenkorte

Insgesamt kamen bei der Brandkatastrophe 41 Menschen ums Leben, 115 weitere wurden verletzt. Die offiziellen Gedenkaktivitäten verteilen sich auf mehrere Standorte. Die offizielle Gedenkfeier für die Opfer des Brandes findet am 1. Januar nicht in Crans-Montana VS, sondern in Grône VS statt. Dies hatte die Walliser Kantonsregierung Mitte Oktober bekannt gegeben. Parallel dazu richtet die Gemeinde Crans-Montana ihrerseits zwei Gedenkorte ein: einen am Standort der zerstörten Bar und einen weiteren beim Scandia-Platz in der Nähe der Kapelle Saint-Christophe. Diese räumliche Trennung der Veranstaltungen spiegelt die komplexe Organisationsstruktur der Trauerprozesse wider.

Visuelle Erinnerungen und zukünftige Gedenkortstruktur

Neben den live stattfindenden Zeremonien spielen auch visuelle Elemente eine wichtige Rolle im Gedenken. Sechs Monate nach dem tödlichen Brand sind am Donnerstag, dem 9. Juli 2026, am Eingang der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana, Schweiz, Porträts der jungen Opfer ausgestellt. Diese Ausstellung dient als konkreter Ankerpunkt für die Erinnerung und ermöglicht es der Öffentlichkeit, sich mit den individuellen Schicksalen auseinanderzusetzen. Die Kombination aus lokalen Kirchensonntagsgottesdiensten, kantonalen offiziellen Akten in Grône und den Dauerausstellungen in Crans-Montana schafft ein mehrschichtiges Konzept der Trauerbewältigung und des Gedenkens an die 41 verstorbenen Menschen.