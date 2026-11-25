Kollektiv Stop Femizid dokumentiert 17 Tote in der Schweiz. In Basel fanden Gedenkveranstaltungen und eine Demonstration gegen Gewalt an Frauen statt.

Das Kollektiv Stop Femizid hat für das laufende Jahr offiziell 17 Frauen bestätigt, die in der Schweiz dem Sexismus zum Opfer fielen. Diese traurige Bilanz wird auf einer öffentlichen Website geführt, die aus Meldungen lokaler und Boulevardmedien, Google Alerts sowie Polizeirapporten aggregiert wird. Die Verantwortlichen des Netzwerks abgleichen ihre detaillierten Recherchen sorgfältig mit den offiziellen Statistiken des Bundes, Eurostat und den Vereinten Nationen. Ein direkter Austausch mit Expertinnen und feministischen Kollektiven soll die Genauigkeit dieser kritischen Daten sicherstellen, da eine offizielle Schweizer Kriminalstatistik zu Femiziden aktuell nicht existiert.

Chronologie der Gewalttaten seit Januar

Derzeitiger Datensatz im Jahr 2024, beginnend mit dem 24. Januar, dokumentiert den Tod einer 52-jährigen Frau in Carouge, Kanton Genf. Medienberichte zufolge wurde sie mutmasslich von ihrem Lebenspartner zu Tode geprügelt. Vier Tage später, am 28. Januar, starb eine 46-jährige Schweizerin in Bellinzona, Kanton Tessin, nach einem Messerangriff in ihrer eigenen Wohnung. Drei Tage danach, am 30. Januar, musste der Rettungsdienst in St. Gallen den Tod einer 26-jährigen Frau feststellen, nachdem ein Anruf bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale eingegangen war. Die Hintergründe für ihren Tod waren zu diesem Zeitpunkt noch unklar, ein Mann wurde zunächst festgenommen.

Also read «Kaum jemand blieb verschont»: Basel kämpft gegen dreimal so viele Tigermücken wie letztes Jahr

Der aktuellste Eintrag in der Liste des Kollektivs stammt vom 27. September und betrifft eine Frau, die in Schmitten, Kanton Graubünden, verstarb. Das genaue Alter der Seniorin ist nicht bekannt, doch die Bündner Kantonspolizei gibt an, dass ein Mann als "dringend verdächtigt" gilt, die Frau getötet zu haben. Die dokumentierte Gewalt eskalierte bereits im Februar: Am Valentinstag kam es in der Region Basel zu einem versuchten Femizid in Bubendorf. Die 34-jährige Überlebende erlachte Stichverletzungen durch einen gefährlichen Gegenstand, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Der mutmassliche Täter steht nun vor Gericht.

Gedenkveranstaltung und politischer Aufruf in Basel

Am Mittwochabend, um 18.00 Uhr, versammelten sich 200 bis 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Basler Marktplatz. Die offiziell bewilligte Standkundgebung fand im Rahmen des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und genderqueeren Personen statt. Dieses Datum markiert zugleich den Auftakt der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". In der Region Basel finden während dieser zwei Wochen verschiedene lokale Aktionen statt, um auf das Problem hinzuweisen. Nach Reden in Deutsch, Italienisch und Kurdisch sowie dem Niederlegen von Kerzen an einer Gedenkstätte vor dem Basler Rathaus endete der formelle Teil der Veranstaltung um 19.00 Uhr.

Advertisement

Die Organisatorinnen riefen die Anwesenden auf, "mit uns die Wut auf die Strasse zu bringen" und den Platz zu verlassen. Daraufhin zogen viele Teilnehmende als Demonstrationszug durch die Freie Strasse. Die Bewegung blieb grösstenteils friedlich, doch beim Bankverein kam es zu Auseinandersetzungen. Später am Barfüsserplatz sprühten Aktivistinnen und Aktivisten das BLKB-Gebäude, bevor der Zug durch die Elisabethenstrasse und den Klosterberg zur Heuwaage zog. Die Demonstration führte über die "Steine", die Barfüsser-, Marktplatz, Mittlere Brücke und Claraplatz bis zum Theodorskirchplatz beim Wettsteinplatz, wo sie kurz nach 20.30 Uhr endete.

Sachbeschädigung und polizeiliche Ermittlungen

Während der unbewilligten Nachkundgebung verübten einige Demonstranten Sachbeschädigungen. Neben Sprayereien an Schaufenstern und Fassaden, insbesondere am UBS-Gebäude und beim BLKB, zündeten sie mehrfach Petarden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt informierte am späten Abend über den Vorfall und bestätigte Beeinträchtigungen des Tramverkehrs. Die Kapo gab an, im Nachgang zur Demonstration insgesamt fünf Personen angehalten zu haben. Diese stehen im Verdacht, an den Sachbeschädigungen beteiligt gewesen zu sein.

Laut einer offiziellen Mitteilung der Polizei wurden sämtliche Sprayereien und angekleisterten Plakate unmittelbar nach der Demonstration durch das sogenannte Spray-Ex-Team des Tiefbauamts entfernt. Die Kantonspolizei wird die mutmasslichen Delikte der Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringen, sobald das Beweismaterial geprüft wurde. Dies unterstreicht die rechtlichen Konsequenzen der Eskalation, obwohl der ursprüngliche Zweck der Demonstration ein friedliches Gedenken an die 17 Opfer war. Die Dokumentation der Fälle durch Stop Femizid bleibt eine zentrale Quelle für die öffentliche Diskussion über geschlechtsspezifische Gewalt in der Schweiz.