Geberit startet neues Aktienrückkaufprogramm über 300 Millionen Franken

Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat sein laufendes Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet und kündigt ein neues Programm an, das ab dem 4. Juni läuft.

Der Sanitärtechnik konzern Geberit hat sein seit 2024 laufendes Aktienrückkauf programm vorzeitig beendet. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurden im Rahmen des ursprünglich bis September 2026 geplanten Programms Aktien im Wert von 300 Millionen Franken zurückgekauft, was 1,7 Prozent des eingetragenen Kapitals entspricht.

Die zurückgekauften Aktien sollen nun vernichtet werden, um die Kapitalbasis zu straffen und den Aktionären einen Mehrwert zu schaffen. Geberit betont, dass das Programm erfolgreich abgeschlossen wurde, bevor der geplante Endtermin erreicht war. Diese Entscheidung spiegelt die starke Finanzlage des Konzerns wider, der über ausreichende Liquidität verfügt, um solche Maßnahmen durchzuführen. Praktisch nahtlos schließt sich ein neues Aktienrückkaufprogramm an, das am morgigen 4.

Juni startet. Es sieht den Rückkauf von Aktien im maximalen Wert von 300 Millionen Franken vor, und zwar über einen Zeitraum von längstens zwei Jahren. Auf Basis des Schlusskurses der Geberit-Namenaktie vom 2. Juni entspricht dies rund 600.000 Namenaktien oder 1,8 Prozent des aktuell im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.

Geberit begründet den Schritt mit dem Ziel, die Kapitalstruktur weiter zu optimieren und den Aktionären eine attraktive Rendite zu bieten. Das Unternehmen plant, die zurückgekauften Aktien ebenfalls zu vernichten. Analysten sehen in den kontinuierlichen Rückkaufprogrammen ein starkes Signal des Managements, dass sie das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Konzerns haben. Geberit ist ein weltweit führender Anbieter von Sanitärtechnologie mit Hauptsitz in Rapperswil-Jona, Schweiz.

Der Konzern hat in den letzten Jahren durch Innovationen und strategische Übernahmen sein Portfolio gestärkt. Trotz herausfordernder Marktbedingungen, wie steigenden Rohstoffpreisen und Wechselkursschwankungen, konnte Geberit seine Profitabilität halten. Die Aktienrückkaufprogramme sind Teil einer umfassenden Kapitalallokationsstrategie, die auch Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Dividendenzahlungen umfasst. Mit dem neuen Programm unterstreicht Geberit sein Bekenntnis zu einer nachhaltigen Wertsteigerung für seine Aktionäre.

Aktionäre und Marktbeobachter werden die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden Monaten genau verfolgen, da Rückkaufprogramme in der Regel eine positive Wirkung auf den Aktienkurs haben können. Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit, in der viele Unternehmen Kapitalmaßnahmen ergreifen, um ihre Bilanzen zu stärken. Geberit zeigt sich mit der vorzeitigen Beendigung des alten Programms und dem Start eines neuen flexibel und reaktionsschnell.

Das Unternehmen betont, dass der Zeitpunkt des Rückkaufs je nach Marktbedingungen angepasst wird, um einen möglichst günstigen Durchschnittskurs zu erzielen. Die Öffentlichkeit und die Finanzgemeinschaft werden regelmäßig über den Fortschritt informiert. Mit dem Schritt beweist Geberit erneut seine unternehmerische Weitsicht und sein Engagement für eine effiziente Kapitalverwendung





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