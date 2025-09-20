GDT-Index: Gemischte Signale am Weltmilchmarkt – Butter und Mozzarella unter Druck, Käse erholt sich

Der Global Dairy Trade (GDT)-Index zeigt gemischte Ergebnisse in der jüngsten Auktion. Während sich der Gesamtindex stabil zeigt, verzeichnen einzelne Milchprodukte wie Butter und Mozzarella Verluste. Käse hingegen erholt sich. Eine detaillierte Analyse der Preisentwicklung verschiedener Milchprodukte und der zugrunde liegenden Marktdynamik.

Der Global Dairy Trade (GDT)-Index, ein maßgeblicher Indikator für die Preisentwicklung am globalen Milchmarkt , verzeichnete bei seiner jüngsten Auktion eine gemischte Entwicklung. Der Index, der die gewichtet durchschnittliche prozentuale Veränderung der Preise verschiedener Milchprodukte repräsentiert, schloss den Handel für die Mischtonne bei 4.041 US-Dollar (3.214 Schweizer Franken) ab, was einer stabilen Entwicklung im Vergleich zu den beiden Wochen zuvor entspricht.

Diese Positionierung liegt weiterhin 4 Prozent oder 158 US-Dollar (126 Schweizer Franken) über dem Vorjahresniveau. Das Handelsvolumen, nach vorherigem Wachstum, verlor an Dynamik, obwohl die Anzahl der teilnehmenden Bieter stieg. Diese gegensätzlichen Tendenzen spiegeln die Komplexität des Marktes wider, der von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, darunter Angebot und Nachfrage, globale Wirtschaftstrends und geopolitische Ereignisse. Die fortwährende Beobachtung des GDT-Index ist entscheidend, um die Marktstimmung und die zukünftige Preisentwicklung im Milchsektor zu verstehen.\Beim zweiten Handelsevent im September offenbarte der Markt eine heterogene Dynamik. Milchfettprodukte, die zuvor deutliche Rückgänge verzeichnet hatten, zeigten weitere Anzeichen von Schwäche. Butteröl (Butterschmalz) verlor 115 US-Dollar (91 Schweizer Franken), was einem Rückgang von 1,7 Prozent entspricht, und beendete den Handel bei 6.802 US-Dollar (5.410 Schweizer Franken). Butter verzeichnete ebenfalls Verluste, mit einem Rückgang von 1,1 Prozent (minus 77 US-Dollar = 61 Schweizer Franken), und schloss den Handel bei 6.892 US-Dollar (5.482 Schweizer Franken). Seit dem Jahreshoch im Mai sind die Buttererlöse um fast 14 Prozent (minus 1.100 US-Dollar = 875 Schweizer Franken) gesunken, wobei das Vorjahresergebnis weiterhin um etwa 5 Prozent übertroffen wurde. Mozzarella erlitt mit einem Rückgang von 9 Prozent die deutlichsten Verluste und lag spürbar, nämlich 28 Prozent, unter dem Vorjahresniveau. Magermilchpulver konnte sich mit 2.615 US-Dollar (2.080 Schweizer Franken) weitgehend behaupten. Allerdings erreichten die Verkaufspreise im September den niedrigsten Stand des bisherigen Jahresverlaufs und verfehlten die Erlöse des Vorjahres. Vollmilchpulver wurde zu leicht schwächeren Kursen gehandelt und kostete 3.790 US-Dollar (3.015 Schweizer Franken), was dem niedrigsten Stand der Handelsmonate in diesem Jahr entspricht. Diese Entwicklung deutet auf einen anhaltenden Abwärtsdruck auf bestimmte Milchprodukte hin, der durch Faktoren wie Überangebot oder eine geringere Nachfrage beeinflusst sein könnte.\Im Gegensatz zu den oben genannten Milchprodukten zeigten Käsepreise im September eine positive Entwicklung. Nach Kursrückgängen im Juli und August konnten die Käsepreise Boden gutmachen und sich auf 4.814 US-Dollar (3.829 Schweizer Franken) verbessern. Im Vergleich dazu belaufen sich die durchschnittlichen Verkaufserlöse in den ersten neun Monaten des Jahres auf 4.873 US-Dollar (3.876 Schweizer Franken). Diese Erholung der Käsepreise könnte auf eine steigende Nachfrage, saisonale Faktoren oder andere marktspezifische Ereignisse zurückzuführen sein. Die unterschiedliche Performance der einzelnen Milchprodukte verdeutlicht die Komplexität und die ständigen Veränderungen im Milchmarkt. Die anhaltende Beobachtung dieser Trends, insbesondere des GDT-Index, ist für Akteure in der Milchwirtschaft unerlässlich, um fundierte Entscheidungen zu treffen und sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Der GDT-Index bleibt somit ein wertvolles Instrument, um die Gesundheit des globalen Milchmarktes zu beurteilen und zukünftige Preisentwicklungen besser vorherzusagen





