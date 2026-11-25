Lena Gebhardt, Physiotherapeutin der GCK Lions, sichert in Küsnacht die Fitness der Profis. Erfahren Sie mehr über ihre täglichen Routinen und die Behandlung von Verletzungen.

Lena Gebhardt arbeitet als Physiotherapeutin für den Eishockeyclub GCK Lions in Küsnacht ZH und sorgt dafür, dass die Profispieler bestmöglich auf das Eis vorbereitet sind. Ihre Verantwortung erstreckt sich weit über die reine medizinische Versorgung hinaus und umfasst die gesamte physische sowie psychische Betreuung des Teams, um die Leistungsfähigkeit unter allen Umständen zu gewährleisten.

Der Arbeitstag dieser Physiotherapeutin beginnt lange vor der eigentlichen Trainingszeit, oft schon Stunden, bevor die ersten Spieler in der KEK eintreffen. An den Tagen Montag und Donnerstag ist sie zweimal wöchentlich fest im Trainingsprogramm verankert, doch ihre Vorbereitungsphase beginnt bereits in der Stille der frühen Morgenstunden, um sich einen Überblick über die anstehenden Behandlungen zu verschaffen.

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Morgentliche Absprachen im Team

Bevor die Athleten eintreffen, nutzt Lena Gebhardt die ruhigere Zeit am Morgen, um alle anstehenden Aufgaben zu planen und zu priorisieren. Ein fester Bestandteil dieses Morgenrituals ist der Austausch mit Materialwart Robin Forssén im Büro, um Neuigkeiten zu besprechen und Unterstützungspotenziale zu identifizieren. Zudem koordiniert sie sich regelmäßig mit Masseur Andreas Badertscher, um den Gesundheitszustand der Spieler zu analysieren und die Betreuung der Mannschaft optimal abzustimmen.

Dieser intensive Austausch innerhalb des Betreuerteams ist entscheidend, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Informationsstand sind. Nur durch diese enge Vernetzung kann die Versorgung der einzelnen Spieler effektiv koordiniert werden, um Doppelbelastungen zu vermeiden und den Heilungsprozess bei bestehenden Beschwerden zu beschleunigen.

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Individuelle Behandlungen vor dem Training

Sobald die ersten Spieler in der KEK eintreffen, wird die Arbeit konkret und individuell. Jeder Athlet hat unterschiedliche Bedürfnisse: Einige benötigen spezielle Tapeverbände, andere lassen sich die Hüfte mobilisieren oder fordern eine Lockerung der verspannten Muskulatur vor dem Start. Lena Gebhardt muss hier schnell einschätzen, welche Maßnahmen nötig sind und ob ein Spieler ohne Einschränkungen am Training teilnehmen kann.

Zusätzlich zu diesen medizinischen Maßnahmen gehört auch die logistische Vorbereitung zum Aufgabenbereich der Physiotherapeutin. Kurz vor Trainingsbeginn werden die Trinkflaschen und Getränke bereitgestellt, eine oft unterschätzte, aber wichtige Aufgabe, um diehydration der Spieler sicherzustellen und deren Wohlbefinden direkt am ersten Trainingstag zu fördern.

Beobachtung und Behandlung während der Einheiten

Während die Mannschaft am Off-Ice-Programm oder am Eistraining teilnimmt, widmet sich Lena Gebhardt jenen Spielern, die aufgrund von Verletzungen nicht mittrainieren können. Diese Phase bietet ihr die Möglichkeit, sich ganz auf einzelne Patienten zu konzentrieren und gezielt an deren spezifischen Beschwerden zu arbeiten. Sind alle Athleten einsatzfähig, verfolgt sie das Training von der Tribüne aus, um die Mannschaft im Blick zu behalten.

Ihre Aufmerksamkeit ist dabei stets geschärft, um sofort reagieren zu können, falls sich jemand verletzt oder während des intensiven Trainings plötzlich Beschwerden meldet. Die Präsenz eines erfahrenen Betreuers ist essenziell, um im Notfall schnellste Maßnahmen einzuleiten und das Ausmaß möglicher Verletzungen frühzeitig zu begrenzen.

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Post-Training Analyse und psychosoziale Rolle

Nach dem Training geht die intensive Betreuung weiter, da viele Beschwerden sich erst während der Belastung manifestieren. In dieser Nachbereitungsphase kommen Mobilisation, manuelle Therapie und weitere physiotherapeutische Maßnahmen zum Einsatz, um akute Probleme zu behandeln und die Spieler bei ihrer Rückkehr aufs Eis zu unterstützen. Es geht dabei nicht nur um die Linderung von Schmerzen, sondern um die Optimierung der Regeneration.

Darüber hinaus übernimmt Lena Gebhardt eine wichtige psychosoziale Funktion als offenes Ohr für alles, was die Spieler bewegt. Sie agiert manchmal als Vermittler zwischen Spielern und Coaches und unterstützt das Team auf emotionaler Ebene. Ihr Ziel bleibt stets dasselbe: die Spieler bestmöglich zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie gesund und bereit für den nächsten Einsatz auf das Eis zurückkehren.