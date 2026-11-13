GC Zürich und SC Rapperswil-Jona trennen sich 2:2

Das 2:2-Unentschieden zwischen GC Zürich und SC Rapperswil-Jona sichert den St. Gallerinnen den sechsten Sieg in Folge. Ein Blick auf die Torschützinnen und die Tabellenlage vor der Winterpause.

Im Rahmen der Women's Super League endete das Spiel zwischen Grasshopper Club Zürich (GC) und SC Rapperswil-Jona mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 2:2. Dieser Punktgewert sicherte dem SC Rapperswil-Jona als Tabellenführer oder auf Platz zwei aufgrund des besseren Torverhältnisses einen wichtigen Vorsprung. GC-Zürich verpasste dabei die Chance, vorübergehend die Tabellenleading zu übernehmen, blieb aber weiterhin erfolgreich in der Meisterschaft.

Torverlauf und entscheidende Minuten

GC-Zürich ging früh in Führung, als Sury Lamontana in der 16. Minute den 1:0-Stand herstellte. Die Gäste aus Rapperswil-Jona reagierten jedoch konsequent und glichen in der 34. Minute aus. Mittelfeldspielerin Nuria Ferrer netzte dabei ein Tor aus großer Distanzein, das über die Lattenunterkante ging und den 1:1-Endstand der ersten Halbzeit besiegelte.

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In der zweiten Halbzeit übernahm SC Rapperswil-Jona zunehmend das Spielgeschehen. Kayla McKenna sorgte in der 78. Minute für die Führung zum 2:1. Der Ball prallte bei Enna Doulis ab, und McKenna nutzte die Chance, um ihren neunten Saisontreffer zu erzielen. Es schien, als ob die drei Punkte bereits sicher wären.

Doch GC-Zürich ließ sich nicht beirren. Nur sieben Umdrehungen später erzielte Tamara Saric den Ausgleichstreffer zum 2:2. Saric traf von der Strafraumgrenze mit einem kraftvollen Schuss, den GC-Torhüterin Jimena Vicario zwar mit den Fingerspitzen berührte, aber nicht abwehren konnte. Der Punktgewert ging mehr als in Ordnung, da Rapperswil-Jona das Geschehen dominierte.

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Strategische Bedeutung für die Tabelle

Das Remis bestätigte einen klaren Trend für den SC Rapperswil-Jona. Die St. Gallerinnen blieben in der Women's Super League zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen. Dieses Ergebnis etabliert das Team von Coach Gerold Bisig fest im Tabellenmittelfeld, wobei die Taktik auf Konstanz und Verteidigungsstärke setzt.

GC-Zürich profitierte von der Punkteteilung indirekt, da die Konkurrenz punktgleich bleibt. Dank des besseren Torverhältnisses übernahm Zürich zumindest bis Samstag Tabellenplatz zwei von YB. Diese Position ist entscheidend für die weiteren Play-offs und die Qualifikation für internationale Wettbewerbe in der kommenden Saison.

Die Analyse des Spiels zeigt, dass GC-Zürich in der Defensive manchmal unsicher agierte, besonders in der Schlussphase. Dennoch zeigte die Mannschaft Charakter, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Die individuellen Leistungen von Spielerinnen wie Ferrer und McKenna waren ausschlaggebend für den Ausgang des Duells.

Ausblick und nächste Termine

In der letzten Runde vor der Winterpause steht für GC-Zürch das Heimspiel gegen den FC Basel im Letzigrund an. Diese Partie wird am nächsten Freitag ausgetragen und ist erneut live bei SRF zu sehen. Für den SC Rapperswil-Jona geht es tags darauf auswärts bei den Aarau Frauen weiter. Beide Teams haben damit die Möglichkeit, ihre Position für die Rückrunde zu festigen.