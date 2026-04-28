GC Zürich: LAFC signalisiert Verhandlungsbereitschaft – Fans fordern Abgang

Die Grasshoppers Zürich stecken in einer tiefen Krise. Nach Fan-Ausschreitungen und sportlichem Abstiegskampf signalisiert der Eigentümer LAFC nun Gesprächsbereitschaft über einen möglichen Verkauf des Vereins.

Die Situation bei den Grasshoppers Zürich ist äußerst angespannt. Sportlicher Abstiegskampf , Ungewissheit bezüglich des Austragungsortes eines möglichen Barrage-Rückspiels und die heftigen Fan-Ausschreitungen nach dem Cup-Ausscheiden gegen Stade Lausanne-Ouchy belasten den Verein.

Doch die Probleme gehen noch weiter. Die Fans von GC äußerten während der 1:2-Heimniederlage gegen Luzern ihre Unzufriedenheit auf eindringliche Weise. Ein großes Banner im Letzigrund trug die klare Botschaft: «Fuck off LAFC! Mir hend jetzt au eifach mal kei Lust!

» Diese Kritik richtete sich direkt an den Eigentümer der Hoppers, den US-amerikanischen MLS-Club Los Angeles FC, der die Zürcher vor zweieinhalb Jahren von den vorherigen chinesischen Besitzern übernommen hatte. Der LAFC hat sich nun drei Tage nach der Niederlage gegen Luzern offiziell zu der Situation geäußert. Die GC-Führung wolle «einige Dinge offen ansprechen», so die Erklärung. Der LAFC betonte die «erheblichen Investitionen», die in den letzten zweieinhalb Jahren getätigt wurden.

Es wurde eingeräumt, dass die Übernahme und die damit verbundene Wende schwieriger und langwieriger waren als erwartet: «Als wir die Verantwortung übernahmen, wussten wir, dass es langwierig und schwierig sein würde, die Wende herbeizuführen. Allerdings haben wir unterschätzt, wie sehr. » Die Arbeit sei noch nicht abgeschlossen und die volle Wirkung der Investitionen werde sich erst nach mehreren Saisons zeigen.

Diese Aussage deutet auf eine langfristige Perspektive hin, die jedoch von den Fans offenbar nicht geteilt wird, die eine sofortige Verbesserung der sportlichen Situation fordern. Der überraschendste Teil der Erklärung des LAFC ist die Bereitschaft, über einen Verkauf des Vereins zu verhandeln.

«Wir möchten klar festhalten, dass wir offen für Gespräche über einen Teil- oder Vollverkauf der GFAG (Grasshoppers Fussball AG) sind, sofern die langfristige Nachhaltigkeit des Clubs sichergestellt ist», heißt es. Der LAFC betont, dass das eigene Interesse nicht in der reinen Eigentümerschaft liege, sondern vielmehr in der Zukunft des Clubs: «Wir haben kein Interesse an der Eigentümerschaft an sich, es gehe einzig um die Zukunft des Clubs.

Soll der Club eine Zukunft haben, erfordert das einen geeigneten, engagierten und finanziell leistungsfähigen Eigentümer. » Gleichzeitig wurde auch die Möglichkeit eines vollständigen Rückzugs in Betracht gezogen, wobei der LAFC jedoch darauf hinweist, dass dies zur Liquidation des Vereins führen und über 150 Mitarbeiter, deren Familien, Sponsoren, Partner und das gesamte Clubumfeld direkt betreffen würde. Dennoch signalisiert der LAFC Gesprächsbereitschaft, sollte dies der ausdrückliche Wunsch sein.

Der Verein versucht seit Wochen, den Dialog mit den Fans zu suchen, bisher jedoch ohne Erfolg. Der LAFC erneuert seine Einladung zu konstruktiven Gesprächen über die Ausrichtung des Vereins und betont, dass die unmittelbare Priorität darin besteht, sich auf die verbleibenden Spiele der Saison zu konzentrieren und den Ligaerhalt zu sichern. Die Situation ist also komplex und erfordert schnelle und tragfähige Lösungen, um die Zukunft des Traditionsvereins zu sichern





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