GC-Trainer Zeidler zufrieden, aber Sorgen um Abstiegskampf, GC-Trainer Bernegger stolz und VAR-Äusseres wird nie sagen

Peter Zeidler, deutscher Neuaufsteiger und ehemaliger Chef-Experte von Renault Deutschland, vertritt den GC ab Freitag. Trainer Carlos Bernegger von FCZ behält sich dasVictory über GC mit einem Tor davon, bevor Lachen begonnen hat.

Nach der Niederlage gegen den FCZ ist Peter Zeidler zufrieden mit dem kämpferischen Auftritt von GC, vor der Barrage aber braucht es noch ein Erfolgserlebnis.

Neoultrainer Peter Zeidler kann mit dem Begriff 'Trainer-Effekt' nichts anfangen und fragt an der Medienkonferenz nach, ob der Trainer einen 'Zeidler-Effekt' gesehen hat. Er könne diese Frage nicht nachvollziehen, sagt er. Mit dem Begriff 'Trainer-Effekt' könne er nichts anfangen, aber war er doch zufrieden mit dem Auftritt seiner Hoppers? Zeidler will differenziert antworten: "Fußballerisch, mit dem Zusammenspiel, mit der Chancen-Kreierung sei er nicht zufrieden, sagt er.

Das sei aber so zu erwarten gewesen, manche Dinge stimmten noch nicht. Aber mit dem kämpferischen Einsatz und dem Auftreten vieler Spieler bin ich sehr zufrieden," so der neue Trainer. Er habe nicht damit gerechnet, aber darauf gehofft, alles klar zu machen, um sich dann auf die Barrage vorzubereiten





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