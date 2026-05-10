GC kassiert Derby-Niederlage, aber Winterthur macht Boden gut und Showdown kommt am Dienstag

The Zurich derby is headed for a showdown next week, as Winterthur defends against Lausanne and GC faces FCZ. Winterthur defeated Lausanne, and GC's loss gives FCZ an opportunity to surge in the standings. Zeidler reacts badly to a question. Famous players involved in the showdown, Zeidler's lack of international experience, Zeidler's violent behavior, and the upcoming Showdown are among the topics covered in the news.

In Unterzahl kassiert GC beim FCZ eine Derby-Niederlage, Winterthur macht Boden gut. Wo bleibt der Zeidler-Effekt und war Penalty für die Hoppers korrekt? Für Gesprächsstoff sorgen der Platzverweis, der verschossene Penalty und Zeidlers Reaktion Das Zürcher Derby endet mit einem 2:1-Sieg für den FCZ.

GC ist somit weiter im «Seich». Da Winterthur gegen Lausanne gewinnt, wird es für die Hoppers noch unangenehmer. Am Dienstag kommt es im Letzigrund zum Showdown zwischen den beiden Teams. Peter Zeidler reagiert auf die Frage von Mischi Wettstein empfindlich.

- Nau.ch Auch wenn der Effekt resultatmässig ausblieb, hat man gesehen: Der Wille bei GC war da. Nächste Woche wird es unglaublich spannend





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