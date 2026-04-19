GC-Horrorshow im Cup: St. Gallen träumt vom Titel

Die Grasshoppers Zürich scheiden nach einem desolaten Auftritt und Ausschreitungen ihrer Fans aus dem Schweizer Cup aus, während der FC St. Gallen mit einem überzeugenden Sieg das Finale erreicht und auf seinen ersten Titel seit 1969 hofft.

Das Halbfinale im Schweizer Cup lieferte zwei sehr unterschiedliche Bilder: Während die Grasshoppers Zürich nach einem blamablen Auftritt und Ausschreitungen ihrer Fans auf der Strecke blieb, träumt der FC St. Gallen nach einem überzeugenden Sieg vom ersten Cup-Titel seit 1969. Für die Grasshoppers war die Reise nach Lausanne, die eigentlich als willkommene Abwechslung vom Abstiegskampf gedacht war, zu einer regelrechten Horrorshow geworden.

Rund 4000 GC-Fans reisten voller Hoffnung und mit dem Wunsch nach dem ersten Titel seit 13 Jahren nach Lausanne. Doch was auf dem Spielfeld geboten wurde, enttäuschte auf ganzer Linie. Sportchef Alain Sutter, seit knapp einem Jahr das Gesicht des Vereins, musste mitansehen, wie sein Team spielerisch unterlegen war und durch einen Kunstschuss von Nomel mit 1:0 in Rückstand geriet. In der zweiten Halbzeit schaffte es GC nur einmal durch einen Kopfball von Michael Frey, halbwegs gefährlich zu werden. Noch schlimmer als die fußballerische Leistung waren jedoch die Vorkommnisse auf den Rängen und danach. Nach dem 0:2 durch einen direkt verwandelten Eckball von Tritten flogen Pyros aus dem Gästesektor bedrohlich nahe an die jubelnden Spieler von Lausanne-Ouchy. Einige GC-Anhänger versuchten sogar, die Tribüne zu verlassen und auf das Spielfeld zu gelangen. Nach Spielende wurden Bierbecher in Richtung von Alain Sutter geworfen, als er seine Stellungnahme abgab. Sutter verurteilte die Pyrotechnik, zeigte Verständnis für die Enttäuschung und betonte, er sei froh, dass das Spiel zu Ende gespielt werden konnte. Doch der Schrecken war noch nicht vorbei. Vor der Rückfahrt nach Zürich attackierten etwa 30 GC-Chaoten den Teambus und bewarfen ihn mit Seenotfackeln. Der Klub reagierte später mit einer deutlichen Stellungnahme: "Wir verstehen den Frust unserer Fans nach der äußerst bitteren Niederlage. Wir sind alle ebenfalls enttäuscht. Beim versuchten Angriff auf unseren Mannschaftsbus wurde eine klare Grenze überschritten, ein solches Verhalten ist für uns inakzeptabel." Die verpasste Finalteilnahme, die tiefe Kluft zwischen Fans und Klub, ein wirkungsloser Trainerwechsel und die fußballerische Nähe zur Zweitklassigkeit – für Sutter eine vierteilige Leidensgeschichte. Der Klub scheint unter seiner Führung keinen Schritt vorangekommen zu sein. Das einzige Ziel scheint nun die Realisierung des Klassenerhalts in der Barrage zu sein. Dass die Zürcher zum dritten Mal in Folge diese zusätzliche Hürde nehmen müssen, unterstreicht die ausbleibende Entwicklung der letzten Jahre. Zusätzliches Salz in die Wunde streute wohl die Tatsache, dass im Halbfinale ein Duell mit Sutters ehemaligem Arbeitgeber, dem FC St. Gallen, möglich gewesen wäre. Die Ostschweizer zogen souverän ins Finale ein. Zwar musste St. Gallen in Yverdon nach der Pausenführung durch Captain Görtler einige heikle Momente überstehen, darunter einen Lattenschuss von Saiz. Doch kurz vor Schluss erhöhte Shootingstar Alessandro Vogt auf 2:0, was die Finalteilnahme besiegelte. Damit hat St. Gallen die Chance, die seit 1969 anhaltende Durststrecke im Cup zu beenden. Die Ostschweizer standen seit ihrem letzten Triumph viermal im Finale, mussten sich aber stets geschlagen geben, zuletzt 2022 gegen Lugano und 2021 gegen Luzern. Im Finale am Pfingstsonntag, 24. Mai, treffen sie im Berner Wankdorf auf den FC Stade Lausanne-Ouchy (SLO). Dieser Verein entstand im Jahr 2000 aus einer Fusion und stieg 19 Jahre später erstmals in den Profifußball auf. Ein Cupfinal hatte SLO bisher noch nie erreicht und geht als klarer Außenseiter und in einer Art Auswärtsspiel in die Partie, da sie durchschnittlich nur etwa 622 Zuschauer anziehen





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grasshoppers Zürich FC St. Gallen Schweizer Cup Fußball Lausanne-Ouchy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

St. Gallen vor Cup-Halbfinal - FCSG-Coach Maassen und der Vergleich mit Bayern MünchenVor 4 Jahren stand St. Gallen letztmals im Cupfinal. Dort will man wieder hin. Gegner am Sonntag ist Yverdon.

Read more »

Yverdon-Sport-Trainer Andermatt vor Cup-Halbfinal gegen St.Gallen: "Wir spielen zuhause und es ist Cup"Martin Andermatt, Trainer von Yverdon-Sport, spricht im exklusiven Interview mit Nau.ch über die Chancen seines Teams im Halbfinal des Schweizer Cups gegen den FC St.Gallen. Er betont die Favoritenrolle der Espen, sieht aber im Heimvorteil und dem Pokalcharakter des Spiels wichtige Vorteile für seine Mannschaft. Andermatt hebt die Bedeutung des Teamgeists und der individuellen Leistung der Spieler hervor, um den favorisierten Gegner zu bezwingen. Er erwartet ein Spiel, in dem es rein ums Weiterkommen geht und die Mannschaft ihre Chance nutzen muss, sich auf höchstem Niveau zu beweisen.

Read more »

St. Gallen im Cup-Final: Görtler und Vogt schlagen YverdonSt. Gallen führt früh, lässt danach Chancen liegen und gerät nach der Pause unter Druck. Am Ende reicht es dennoch: Ein spätes 2:0 bei Yverdon-Sport sichert den Einzug in den Cupfinal.

Read more »

FC St.Gallen schlägt Yverdon mit 2:0 und steht im Cup-FinalDer FC St.Gallen steht im Cup-Final und trifft dort auf Stade Lausanne-Ouchy. Eine Glanzleistung liefern die Espen in Yverdon aber nicht ab.

Read more »

FC St.Gallen im Cup-Final – Watkowiak: «Aller guten Dinge sind drei»Der FC St.Gallen steht im Cup-Final und trifft dort auf Stade Lausanne-Ouchy. Eine Glanzleistung liefern die Espen in Yverdon aber nicht ab.

Read more »

Grasshoppers-Desaster im Cup-Halbfinal: St. Gallen träumt vom TitelDie Grasshoppers blamieren sich im Cup-Halbfinal gegen Lausanne-Ouchy mit Pyrotechnik und Fan-Ausschreitungen. St. Gallen hingegen sichert sich souverän den Finaleinzug und hofft auf den ersten Cup-Titel seit 1969.

Read more »