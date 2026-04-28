GC-Fans fordern LAFC-Ausstieg – Eigentümer zeigen Gesprächsbereitschaft

Grasshopper-Fans demonstrierten deutlich gegen die Eigentümer aus Los Angeles. Der LAFC reagierte mit einem offiziellen Statement und signalisierte Verhandlungsbereitschaft über einen Teil- oder Vollverkauf, stellt aber die langfristige finanzielle Stabilität des Klubs als Bedingung. Die sportliche Lage bleibt angespannt, und die Barrage droht.

Die klare Botschaft der Grasshopper-Fans beim Spiel gegen Luzern am vergangenen Samstag (1:2) war unmissverständlich: In grossen, weissen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund forderten sie die Eigentümer aus Los Angeles mit deutlichen Worten zum Verlassen des Klubs auf.

Diese eindringliche Demonstration blieb erwartungsgemäss nicht unbemerkt in Kalifornien. Der Los Angeles FC, seit Januar 2024 Mehrheitsaktionär der Grasshopper Fussball AG, reagierte am Dienstag mit einem offiziellen Statement auf die Proteste – und wählte dabei eine klare Sprache. Der LAFC signalisierte seine Bereitschaft, über einen teilweisen oder vollständigen Verkauf der Grasshopper Fussball AG zu verhandeln, betonte jedoch, dass die langfristige finanzielle Stabilität des Vereins oberste Priorität haben müsse.

Konkret bedeutet dies, dass die Deckung des jährlichen Defizits in zweistelliger Millionenhöhe gewährleistet sein muss. In ihrem offiziellen Schreiben betonten die Eigentümer, dass sie in den letzten zweieinhalb Jahren bereits erhebliche finanzielle Mittel investiert hätten, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ein vollständiger Rückzug ohne entsprechende Sicherheiten würde, so die Amerikaner, unweigerlich zur Insolvenz des Vereins führen. Trotz der aktuellen Unzufriedenheit mit der sportlichen Entwicklung versichern sie, dass ihnen die Zukunft der Grasshoppers, trotz der erheblichen finanziellen Herausforderungen, am Herzen liege.

Sie betonten, dass sie sich dieses Engagements bewusst waren und an den Klub, seine reiche Geschichte und sein Potenzial glauben. Die Aussage des LAFC ist somit ein Angebot zur Verhandlung, gekoppelt an die Bedingung der finanziellen Absicherung des Vereins. Die sportliche Situation bei den Grasshoppers ist weiterhin angespannt und prekär. Trotz des Trainerwechsels von Gerald Scheiblehner zu Gernot Messner konnte die Mannschaft keine nachhaltige Trendwende erzielen.

Ein einziger Lichtblick war der 2:0-Sieg in Winterthur am 11. April, der jedoch nur kurzzeitig für positive Stimmung sorgte. Nur eine Woche später folgte ein enttäuschender Ausscheiden im Cup-Halbfinal gegen Stade-Lausanne-Ouchy (0:2). Nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Luzern zeichnet sich nun erneut die Teilnahme an der Barrage ab – bereits die dritte unter der Ägide der US-amerikanischen Eigentümer.

Die Lage wird zusätzlich durch logistische Probleme erschwert. Das Letzigrund-Stadion steht zum Zeitpunkt der möglichen Barrage-Spiele aufgrund eines Metallica-Konzerts nicht zur Verfügung. Mögliche Alternativen, wie die Stadien in Lugano oder Wil, lehnten die Grasshoppers bereits ab. Somit bleibt unklar, wo die Zürcher das entscheidende Heimspiel der Barrage austragen werden.

Die Suche nach einer geeigneten Spielstätte gestaltet sich schwierig und erhöht den Druck auf den Verein zusätzlich. Die Kombination aus finanziellen Sorgen, sportlicher Unsicherheit und organisatorischen Herausforderungen stellt die Grasshoppers vor eine immense Zerreissprobe. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Zukunft des Traditionsklubs zu sichern





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grasshopper Club Zürich LAFC Fussball Super League Barrage Eigentümer Proteste Verkauf Finanzen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Emotionaler Abschied für langjährige Zeugwartin bei Go Ahead EaglesNach 27 Jahren Dienstzeit verabschieden sich die Fans von Go Ahead Eagles mit einer riesigen Choreografie von ihrer Zeugwartin Carla Whittie, die in Rente geht. Die Geste rührte Whittie zu Tränen. Parallel dazu gab es einen Vorfall in Spanien mit einem brutalen Angriff eines Torwarts.

Read more »

RTL-Ersatz für «Wer wird Millionär?» kommt nicht gut anRalf Schmitz übernimmt Günther Jauchs «Wer wird Millionär?» – doch «Die Weisheit der Vielen» kommt bei RTL-Fans überhaupt nicht gut an.

Read more »

GC-Eigentümer LAFC reagieren auf Fanproteste: Ohne uns gäbe es GC nicht mehrNach den Fanprotesten bei der Heimpleite gegen Luzern hat sich der LAFC, der Eigentümer von GC Zürich, zu Wort gemeldet. Die Eigentümer betonen, dass ohne ihre finanzielle Unterstützung der Verein bereits längst insolvent wäre und zeigen sich offen für Verkaufsgespräche.

Read more »

GC Zürich: LAFC signalisiert Verhandlungsbereitschaft – Fans fordern AbgangDie Grasshoppers Zürich stecken in einer tiefen Krise. Nach Fan-Ausschreitungen und sportlichem Abstiegskampf signalisiert der Eigentümer LAFC nun Gesprächsbereitschaft über einen möglichen Verkauf des Vereins.

Read more »

GC-Fans protestieren gegen US-Besitzer – LAFC reagiertNach Protesten der GC-Fans beim Heimspiel gegen Luzern hat der LAFC auf die Kritik reagiert und zeigt sich verhandlungsbereit bezüglich eines Teil- oder Vollverkaufs der GFAG, betont aber die Notwendigkeit langfristiger Nachhaltigkeit des Clubs. Die Fans hatten durch eine leere Kurve und ein Banner ihren Unmut über die sportliche Situation und die Klubbesitzer zum Ausdruck gebracht.

Read more »

Bushido und Ehefrau lästern über gefeuerte HaushälterinNach wenigen Stunden trennten sich Bushido und seine Ehefrau von einer neu eingestellten Putzkraft wieder. Fans üben nun harte Kritik an der Entscheidung.

Read more »