GC-Eigentümer LAFC reagieren auf Fanproteste: Ohne uns gäbe es GC nicht mehr

Nach den Fanprotesten bei der Heimpleite gegen Luzern hat sich der LAFC, der Eigentümer von GC Zürich, zu Wort gemeldet. Die Eigentümer betonen, dass ohne ihre finanzielle Unterstützung der Verein bereits längst insolvent wäre und zeigen sich offen für Verkaufsgespräche.

Die Fans von GC Zürich haben bei der 1:2-Heimpleite gegen den FC Luzern lautstark gegen die US-amerikanischen Eigentümer des Vereins protestiert. Die Kritik richtet sich gegen den Los Angeles FC ( LAFC ), der vor zweieinhalb Jahren die Zürcher von den chinesischen Vorbesitzern übernommen hatte.

Die erhofften sportlichen Fortschritte blieben unter der neuen Führung aus, und GC musste die letzten beiden Saisons in der Barrage spielen. Aktuell belegt der Verein den elften Rang in der Tabelle. Nun haben sich die Eigentümer aus Los Angeles mit einem ausführlichen Statement zu Wort gemeldet, um auf die Fanproteste zu reagieren und die finanzielle Situation des Vereins zu erläutern. Sie betonen, dass ohne die finanziellen Mittel des LAFC GC Zürich bereits längst insolvent gewesen wäre.

Die Eigentümer gestehen ein, dass sie die Schwierigkeiten bei der Sanierung des Vereins unterschätzt haben, betonen aber, dass sie weiterhin in den Verein investieren und an dessen Zukunft glauben. Sie haben weitreichende Maßnahmen ergriffen, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern, deren volle Wirkung sich jedoch erst über mehrere Saisons zeigen wird.

Angesichts der anhaltenden Proteste erklären die Eigentümer ihre Bereitschaft, über einen teilweisen oder vollständigen Verkauf der GFAG (Grasshopper Fussball AG) zu verhandeln, sofern die langfristige finanzielle Stabilität des Vereins gewährleistet ist. Sie betonen, dass sie nicht an der Eigentümerschaft als solcher festhalten, sondern einzig und allein am Wohlergehen des Vereins interessiert sind. Ein Rückzug ohne eine geeignete Nachfolge würde zur Liquidation des Vereins und zur Betroffenheit von über 150 Mitarbeitern, Sponsoren und der gesamten Community führen.

Die Eigentümer haben bereits mehrfach versucht, den Dialog mit Fanvertretern zu suchen, bisher jedoch ohne Erfolg. Sie erneuern ihre Einladung zu konstruktiven Gesprächen und versichern, offen und transparent zu agieren. Ihre unmittelbare Priorität liegt jedoch darauf, die verbleibenden Spiele der Saison zu bestreiten und den Verbleib in der Liga zu sichern. Abschließend bedanken sie sich bei den Fans für ihre leidenschaftliche Unterstützung





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