Gastrosuisse und Hotelleriesuisse schlagen neues Integrationskonzept vor

Gastrosuisse und Hotelleriesuisse schlagen ein neues Integrationskonzept vor, um Geflüchtete in die Gastronomie einzubinden. Im Modell arbeiten die Teilnehmenden vier Tage pro Woche und besuchen einen Tag lang Schule für Sprache und Fachtheorie.

Gastrosuisse und Hotelleriesuisse schlagen ein neues Integrationskonzept vor, um Geflüchtete in die Gastronomie einzubinden. Im Modell arbeiten die Teilnehmenden vier Tage pro Woche und besuchen einen Tag lang Schule für Sprache und Fachtheorie.

Basel-Stadt und Luzern starten die Testphase bereits ab Herbst; Ziel ist eine rasche nationale Einführung. Ziel ist es, den Fachkräftemangel zu lösen. Sie schlagen ein neues berufliches Integrationskonzept vor. Bereits im Herbst soll eine Testphase in zwei Kantonen starten, wie der Gastrosuisse-Präsident Beat Imhof könnte das neue Konzept auch einen Teil zur Lösung der Herausforderungen beitragen, die die 10-Millionen-Schweiz-Initiative der SVP thematisiert.

Beide Verbände bekämpfen die Initiative. Gerade in der Gastronomie und in der Hotellerie ist es nicht einfach für Geflüchtete, eine Ausbildung zu absolvieren. Dazu fehlen oft die nötigen Deutschkenntnisse oder andere Voraussetzungen. Nun soll eine angepasste Kombination der Ausbildungsangebote Gastro Go und Progresso Abhilfe schaffen.

Im neuen Konzept sollen die Geflüchteten ein Jahr lang in einem Gastrobetrieb arbeiten können. Ein Grundkurs dauert wenige Wochen. Danach sollen die Leute an vier Tagen pro Woche arbeiten. Am fünften Tag sollen sie in die Schule.

Dort absolvieren sie Module zu Sprache und fachlicher Theorie. Das Gehalt der Arbeitenden soll im ersten Halbjahr mit Bundesgeldern, die den Kantonen für Integrationsmassnahmen zur Verfügung stehen, unterstützt werden. Im zweiten Halbjahr soll der Betrieb den im L-GAV vorgegebenen Mindestlohn bezahlen. So würden die Arbeitenden am Ende des Jahres 300 Franken mehr als der branchenübliche Mindestlohn von 3713 Franken verdienen.

Nachdem sie das Jahr absolviert haben, können die Mitarbeitenden bleiben oder aufgrund der erworbenen Fähigkeiten eine klassische Lehre beginnen. Auch in andere Berufsfelder könnten sie wechseln. Infrage kommen Personen, die aufgrund ihres Status arbeiten dürfen. Vorwiegend sind dies Personen mit Schutzstatus S, also Ukrainerinnen und Ukrainer.

Imhof spricht von 50'000 Personen, die schweizweit potenziell in die Arbeitswelt integriert werden könnten. Die vorgeschlagene Massnahme kommt für die Kantone zu einem guten Zeitpunkt. Der Schutzstatus S wird nach fünf Jahren in eine B-Bewilligung umgewandelt, mit der den Geflüchteten mehr Sozialgeld zusteht. Da der Ukraine-Krieg 2022 ausgebrochen ist, würde dies die Geflüchteten in eine schwierige Situation bringen





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gastrosuisse Hotelleriesuisse Integrationskonzept Geflüchtete Gastronomie Hotellerie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neues Radioprojekt für ältere Menschen startet: Radio ü65Radio ü65, ein Internetradio, richtet sich speziell an ältere Menschen undsendet künftig regelmässig aus Alters- und Pflegeheimen im Kanton St.Gallen. Mit Musikklassikern, persönlichen Grüssen undVeranstaltungen bietet es Nähe und erinnert an schöne Erinnerungen.

Read more »

Integrationskurse in der Hotelküche: Davon profitieren Geflüchtete und GastronomenMit einem neuen Konzept will die Gastronomie Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt vereinfachen. Ein wichtiger Vorstoss, denn oft scheitert Arbeitsintegration nicht am fehlenden Willen.

Read more »

Integrationskurse in der Hotelküche: Davon profitieren Geflüchtete und GastronomenMit einem neuen Konzept will die Gastronomie Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt vereinfachen. Ein wichtiger Vorstoss, denn oft scheitert Arbeitsintegration nicht am fehlenden Willen.

Read more »

Integrationskurse in der Hotelküche: Davon profitieren Geflüchtete und GastronomenMit einem neuen Konzept will die Gastronomie Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt vereinfachen. Ein wichtiger Vorstoss, denn oft scheitert Arbeitsintegration nicht am fehlenden Willen.

Read more »