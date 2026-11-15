Gaspreise treffen deutsche Industrie: Langfristverträge bleiben vielen Firmen verwehrt

Gestiegene Gaspreise zwingen Unternehmen wie SKW Stickstoffwerke Piesteritz in den teuren Spotmarkt, weil Sicherheiten für Langfristverträge fehlen. Der Industriestandort Deutschland gerät unter Druck.

Die stark gestiegenen Gaspreise in Europa treffen deutsche Unternehmen hart. Einige Firmen können sich gegen diesen Preisschock jedoch nicht absichern, weil ihnen der Zugang zu Langfristverträgen fehlt.

Als Beispiel nennt die Berichterstattung die SKW Stickstoffwerke Piesteritz, den grössten Ammoniakproduzenten und industriellen Erdgasverbraucher Deutschlands. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben weitgehend auf kurzfristige Käufe angewiesen. Die Preise lagen zeitweise über 100 Euro pro Megawattstunde und damit erstmals seit der Energiekrise 2022 auf einem derart hohen Niveau.

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Warum Langfristverträge für viele Firmen unerreichbar sind

Langfristige Gasverträge sollen Lieferquellen diversifizieren und die Verwundbarkeit bei globalen Preisschocks begrenzen. Zudem können Unternehmen solche Vereinbarungen nutzen, um ihre Energiekosten festzuschreiben.

Diese Absicherung steht jedoch nicht allen offen. Energieversorger können für langfristige Käufe Sicherheiten oder Bankgarantien verlangen. Für manche Unternehmen sind solche Verträge deshalb unerreichbar, obwohl sie dringend Planungssicherheit brauchen würden.

Der Hintergrund reicht bis ins Jahr 2022 zurück. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Moskau seine Pipeline-Lieferungen nach Europa drastisch reduziert. Die Gaspreise stiegen daraufhin auf Rekordhöhen, und einige energieintensive deutsche Hersteller mussten ihre Produktion drosseln.

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Auch die Abnahmebedingungen großer Gasverkäufer erschweren die Absicherung. Sie verlangen von Industriekunden im Allgemeinen, langfristige Gaskäufe mit vertraglich vereinbarten Verkäufen abzugleichen. In Branchen mit langlebigen Gütern ist das einfacher, weil sich die Produktion weit im Voraus planen lässt.

Für die DiHAG-Gruppe ist es dagegen schwierig, den Gasbedarf mehr als drei bis fünf Monate im Voraus zuverlässig abzuschätzen. Das Unternehmen betreibt zehn Metallgiessereien und hat rund 60 Prozent seines Gasbedarfs abgesichert. Den Rest kauft es am Spotmarkt.

Positionen von EWE, Völpel und SKW Stickstoffwerke

EWE, einer der grössten regionalen Versorger, schliesst keine Termingeschäfte mit Kunden ohne Bonitätseinstufung ab. Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler begründete dies mit einem erhöhten Ausfallrisiko und erklärte, das Unternehmen würde eine Bankbürgschaft als Sicherheit verlangen.

Dohler räumte zugleich ein, dass eine solche Bürgschaft für viele Firmen oft nicht möglich ist. Die Folge sei, dass viele dieser Unternehmen ihren Gasbedarf im Spotmarkt beschaffen müssen, wie er laut Bericht sagte.

Die im Familienbesitz befindliche Firma Völpel trocknet seit drei Generationen Bio-Obst, Gemüse und Tee. Inhaber German Völpel sagte gegenüber Bloomberg, dem Unternehmen hätten die Mittel für Absicherungsvereinbarungen gefehlt. Beide Firmen hatten 2019 günstige Gasverträge mit dreijähriger Laufzeit abgeschlossen, die nach dem Einmarsch in die Ukraine gekündigt wurden.

SKW-Vorstandsvorsitzender Carsten Franzke nannte einen anderen Grund für die Zurückhaltung. Erdgas macht laut Franzke 80 bis 90 Prozent der Produktionskosten aus. Die Kunden seien hauptsächlich Landwirte, die Düngemittel kaufen und sich üblicherweise nicht lange im Voraus binden. Gaspreise festzuschreiben, ohne zu wissen, wie viel Dünger verkauft werden kann, würde ein weiteres Risiko schaffen.

Franzke verwies außerdem darauf, dass der Düngemittelbedarf der Landwirte vom Wetter abhängt. Ein weit im Voraus erfolgender Einkauf binde zudem Kapital, so Franzke weiter.

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Bei den Kupferrecyclern wiederum beschreibt Vorstandsvorsitzender Alex Lissitsa die Finanzierung als Engpass. Für Giessereien sei es so gut wie unmöglich geworden, Bankkredite zu erhalten, während sie zugleich in Energieeffizienz investieren müssten. Die Kosten der DiHAG-Gruppe stiegen laut Lissitsa durch den Spotmarkt um bis zu 25 Prozent.

Ein Chemiekonzern, dessen Vorstandsvorsitzender Markus Kamieth ist, erklärte, das Unternehmen sei besser als die meisten anderen Firmen auf den Umgang mit dem Preisschock vorbereitet.

Folgen für Mittelstand, Industrie und Standort Deutschland

Die Insolvenz von Völpel und ZiFood zeigt, wie stark die Gaspreise bis in den Mittelstand wirken. Beide Unternehmen in Bayern beziehungsweise Sachsen meldeten Ende September Insolvenz an.

ZiFood ist ein auf Vakuumtrocknung spezialisierter Betrieb in Sachsen, den Völpel fünf Jahre vor der Insolvenz übernommen hatte. Inhaber German Völpel machte stark gestiegene Energiekosten und landwirtschaftliche Verluste während eines heissen, trockenen Sommers verantwortlich.

In der Energiekrise 2022 hatten die Unternehmen ihre Produktion reduziert und Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt. Die Reserven seien jedoch aufgebraucht gewesen, nachdem der Krieg im Iran die Spotpreise für Gas auf das Fünffache gesteigert habe, auf 5,7 Eurocent je Kilowattstunde, so Völpel.

Christian Seyfert, Geschäftsführer des Verbands VIK, der energieintensive Unternehmen vertritt, warnte, dass Preise von zeitweise über 100 Euro pro Megawattstunde auf Dauer für viele dieser Firmen ruinös seien. Solche Preise stellten laut Seyfert eine ernsthafte Bedrohung für den Industriestandort Deutschland dar.

Konkrete weitere Termine oder Verfahrensschritte nennt die vorliegende Berichterstattung nicht. Klar ist jedoch, dass die Frage der Absicherung über Sicherheiten, Bankkredite und Abnahmebedingungen entscheidet, wer die Gaspreisphase überstehen kann.