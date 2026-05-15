Gasleitung in Kirchberg SG soll die Thur unterqueren um alternative Versorgungselemente zu vermeiden

The gas authority in Kirchberg SG has decided to reroute the gas pipeline through the Thur due to the current closure of the bridge over the Schlucksee.

In Kirchberg SG soll die Gasleitung künftig die Thur unterqueren bis die definitive Lösung in zwei Jahren steht sichern eine Notbrücke die Versorgung im Tal.

Die Sicherung über eine Not-Rohrleitungsbrücke geniesst im Moment die höchste Priorität. Meilestens hängt die Versorgung des Toggenburgs von dieser Leitung ab zweitens erlaubt das Bundesrecht Notmassnahmen für Gas. Alle anderen betroffenen Werke müssen die ordentlichen Bewilligungsverfahren durchlaufen werden. Und Roman Habrik Gemeindepräsident von Kirchberg mit den Vertretern der Ganeos AG als Betreiberin der Gasleitung um die aktuelle Lage zu beurteilen und die nächsten Schritte gemeinsam zu bestimmen.

Ziel ist es die bestehende Gasleitung so schnell wie möglich von der Mühlaubbrücke wegzuverlegen.





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