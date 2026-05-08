Gartenhaus in Schaffhausen brannte

Am Freitagmorgen brannte ein Gartenhaus an der Eichenstrasse in Schaffhausen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Situation unter Kontrolle bringen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt eines Akkus oder eines Akkuschraubers als Brandursache hin.

Am Freitagmorgen, kurz vor 08:00 Uhr, wurde bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei eine Meldung über einen Vollbrand in einem Gartenhaus an der Eichenstrasse eingetroffen.

Anwohner versuchten zunächst den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen, konnten aber die Situation nicht unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen wurde alarmiert und konnte den Brand schließlich löschen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Erste Ermittlungen der Schaffhauser Polizei deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt eines Akkus oder eines Akkuschraubers die Brandursache war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die Informationen zu dem Brand liefern könnten





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