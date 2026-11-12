Gansabhauet in Sursee: Beat Schmidlin besiegt Gans beim Martinsfest

Bei der traditionellen Gansabhauet in Sursee schlug Beat Schmidlin die Gans im siebten Versuch nach. Tierschützer protestierten gegen den Brauch am 11. November.

Am 11. November feierte die Stadt Sursee im Kanton Luzern ihr traditionelles Martinsfest mit dem umstrittenen Brauch der Gansabhauet. Der erfolgreiche Schläger in diesem Jahr war Beat Schmidlin aus Sursee selbst. Er benötigte für seinen Sieg genau sieben Hiebe, um den Hals der aufgehängten Gans mit einem stumpfen Dragonersäbel zu durchtrennen.

Dieser Brauch in Sursee

Die Gansabhauet findet jährlich am Martinstag, dem 11. November, in Sursee statt. Der Brauch soll seinen Ursprung im Spätmittelalter haben. Dabei wird einer toten, aufgehängten Gans der Hals mit einem stumpfen Dragonersäbel durchtrennt.

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Regeln und Ausrüstung

Die Reihenfolge der Schlägerinnen und Schläger wird zuvor per Los ermittelt. Die Teilnehmer tragen eine Zipfelmütze, eine goldene Sonnenmaske und einen roten Umhang. Aufgrund der Maske sehen sie nichts. Jeder Schläger darf sich nur einmal versuchen. Vor dem Versuch erhalten die Teilnehmer einen Schluck Weisswein.

Erfolgreiche Schläger in Sursee

Berichte der Stadt Sursee bestätigten, dass Beat Schmidlin aus Sursee erfolgreich war. Die erfolgreiche Schlägerin für das zweite Tier war Saranda Kamberaj aus Burg AG. Sie benötigte vier Hiebe für ihren Erfolg. Als Belohnung durften die erfolgreichen Schläger die beiden Gänse mit nach Hause nehmen.

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Teilnehmer und Zuschauer in Sursee

Insgesamt hatten sich 78 Männer und elf Frauen für die Gansabhauet angemeldet. Die Stadt Sursee veranstaltete das Geschehen auf einer Bühne vor dem Rathaus. Geschätzt 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Geschehen bei garstigen Bedingungen in der Stadt.

Kritik an der Gansabhauet

Das Schlagen der leblosen Gans vor Publikum stösst immer wieder auf Kritik. Auch dieses Jahr protestierten Tierschützerinnen und -schützer am Rande des Volksfestes gegen den Brauch in der Stadt. Ihre Transparente zeigten Slogans wie Schämt euch und Tradition ist keine Ausrede.