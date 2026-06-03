GAM Investments bleibt im Markt mit Katastrophenanleihen aktiv

GAM Investments hat sich aus einem Cat-Bond-Fonds zurückgezogen, aber bleibt im Markt aktiv. Der neue Manager, Swiss Re, bringt eine lange und erfolgreiche Historie sowie Expertise in den Markt.

GAM Investments zieht sich aus Cat-Bond-Fonds zurück, aber bleibt im Markt aktiv. Ralph Gasser, Leiter der Fixed Income Investment Specialists bei GAM, hält den Wechsel zu einem neuen Manager für die richtige Entscheidung im Interesse der Kunden.

Der neue Manager, Swiss Re, bringt eine lange und erfolgreiche Historie sowie Expertise in den Markt. Die Zusammenarbeit zwischen GAM und Swiss Re hat sich auf die nächste Stufe gehoben, was die Entwicklung neuer und differenzierter Anlagelösungen betrifft. Die Risikomodellierung bei Swiss Re erfolgt eigenständig und nicht basierend auf extern lizenzierten Modellen. Swiss Re hat als Co-Investment-Manager vollen Zugriff auf alle Ressourcen und kann Fehlbewertungen identifizieren und im Anlageprozess nutzen.

Die Kooperation zwischen GAM und Swiss Re hat sich auf die nächste Stufe gehoben, was die Entwicklung neuer und differenzierter Anlagelösungen betrifft. Der Markt mit Katastrophenanleihen ist derzeit attraktiver als die meisten anderen Anleiheninstrumente. Die atlantische Hurrikane-Aktivität ist für den Markt primär relevant. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir von einem unterdurchschnittlichen Jahr aus.

Das hängt vorwiegend mit der erhöhten El-Niño-Aktivität im Pazifik zusammen, was die Windscherung verstärkt und die Sturmbildung stört. Trotzdem liefern die erhöhten Meerestemperaturen weiterhin Energie für Stürme und begünstigen deren rasche Intensivierung. Letztlich zentral ist aber, ob Stürme auch auf Land treffen, und wenn ja, wo und in welcher Stärke. Strategisch und aus Investorensicht sind ein bis zwei schwerere Naturereignisse alle drei bis vier Jahre am günstigsten, da dies die Versicherungsprämien bzw. Cat Bond Spreads auf höheren Niveaus hält.

Ein Beispiel dafür ist der Hurrikan Ian, der 2022 in Florida grosse Schäden anrichtete. Daraufhin stiegen die Spreads auf Rekordniveau. Von den markant höheren Risikoprämien auf Neuemissionen und der generellen Normalisierung der Marktspreads profitieren Anleger bis heute überproportional. Für den Gesamtertrag ist aber auch das Zinsniveau für kurzlaufende US-Staatspapiere wichtig, da der Emissionserlös zur Besicherung der Cat Bonds in diesen anlegt wird





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