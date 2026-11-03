Galatasaray besiegt VfB Stuttgart in der Champions League mit 2:0

Aleksey Batrakov erzielt beim 2:0 von Galatasaray Istanbul einen Doppelpack gegen den VfB Stuttgart. Die Schwaben kassieren damit ihre erste Saisonniederlage in der Champions League.

Der VfB Stuttgart hat in der Champions League die erste Saisonniederlage kassiert. Nach sieben Punkten aus drei Spielen unterlagen die Schwaben in Istanbul mit 0:2 gegen Galatasaray. Den entscheidenden Doppelpack erzielte der 21-jährige Russe Aleksey Batrakov.

Das Spiel begann schnell und ließ von Beginn an Chancen auf beiden Seiten erkennen. Die Partie in Istanbul bot den Zuschauern früh Szenen, die über den weiteren Verlauf entscheiden sollten.

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Batrakov entscheidet die Partie mit einem Doppelpack

Aleksey Batrakov brachte Galatasaray Istanbul in der 11. Minute in Führung. Die Stuttgarter Defensive klärte nur ungenügend, sodass der Ball bei Batrakov landete, der zum 1:0 einschoss.

Nur vier Minuten später erhöhte Batrakov auf 2:0. Er erwischte den VfB-Torwart Alexander Bredlow zwischen den Beinen und stellte damit die Weichen für den Sieg der Gastgeber. Kurz darauf vergab Batrakov zudem die Chance auf einen dritten Treffer.

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Stuttgart verpasst früh die eigene Führung

Der VfB Stuttgart hatte bereits in den ersten Minuten die Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen. Deniz Leweling traf nach einer Flanke von Chris Führich den Pfosten, sodass der Ball vom linken an den rechten Pfosten prallte und nicht ins Tor fiel.

Trotz des Rückstands gaben sich die Schwaben nicht auf und blieben in den Angriffsaktionen präsent. Bis zur Halbzeitpause fiel allerdings kein Treffer für den Bundesligisten, sodass Galatasaray mit der knappen Führung in die Kabine ging.

Nach dem Seitenwechsel blieb Galatasaray das gefährlichere Team. Der VfB Stuttgart bemühte sich weiter um Torchancen, konnte sich jedoch gegen die Defensive der Gastgeber kaum durchsetzen.

Führich verkürzt, Abseits verhindert den Anschluss

Chris Führich erzielte in der 75. Minute den Anschlusstreffer für den VfB Stuttgart. Die Freude über das 1:2 hielt jedoch nicht lange an, da dem Treffer eine Abseitsstellung vorausgegangen war.

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Damit blieb es beim 0:2 für Galatasaray Istanbul. Für den VfB Stuttgart bedeutet die Niederlage, dass die Mannschaft im vierten Saisonspiel erstmals verlor. Die Schwaben müssen die Partie nun ohne Punkte abhaken und ihre Ergebnisse in den weiteren Spielen der Champions League verbessern.