Die italienische Mittelstreckenläuferin Gaia Sabbatini berichtet von Verfolgungsjagden durch Männer. Sie teilt ihre Erfahrungen und warnt vor Sicherheitsrisiken im Sport.

Die italienische Mittelstreckenläuferin Gaia Sabbatini, 27 Jahre alt, hat sich öffentlich zu bedrohlichen Situationen während ihrer Training släufe geäußert. Die mehrfache Verfolgung durch unbekannte Männer hat dazu geführt, dass die Athletin ihre bisherigen Gewohnheiten drastisch geändert hat, um ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten. Sabbatini, die bereits zweimal Europameisterin im Crosslauf wurde, nutzt diese Erfahrung, um auf ein weit verbreitetes Problem hinzuweisen, das viele weibliche Sportlerinnen betrifft.

Sabbatini schildert detaillierte Vorfälle der Bedrohung

Die 27-jährige Profiathletin aus Italien berichtet in einem Interview mit dem Medium Il Giornale über drei spezifische Vorfälle, die sie zuletzt erlebt hat. Zwei dieser Vorfälle ereigneten sich im italienischen Rom entlang des Lungotevere, einer bekannten Laufstrecke, während ein weiterer Vorfall in der englischen Stadt Birmingham geschah. In allen drei Fällen wurden Sabbatini von Männern auf Fahrrädern verfolgt, die ihr Verhalten während des Trainings genau beobachteten und imitierten.

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Sabbatini beschreibt die Interaktion als klares Stalking-Verhalten. Sie gibt an, dass sie stehengeblieben sei und die Verfolger dies ebenso getan hätten. Als sie ihre Laufrichtung änderte, ahmten die Männer diese Bewegung nach, was ihr bewusst machte, dass sie gezielt gefolgt wurde. Diese taktischen Bewegungen der Verfolger hinterließen bei der Athletin einen tiefen Eindruck und verdeutlichten die Intention der Bedränger.

Ein besonderer Aspekt der Vorfälle ist der Kontext: Die Begegnungen fanden tagsüber statt und an Orten, die nicht abgelegen, sondern von anderen Athleten und Passanten frequentiert wurden. Obwohl die Laufstrecken im Rom und in Birmingham normal genutzt werden, fühlte sich die Läuferin durch das aggressive Verhalten der Männer stark verunsichert und hatte definitiv Angst um ihre Sicherheit, trotz der Anwesenheit anderer Menschen in der Nähe.

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Sabbatini ändert Trainingsroutinen für mehr Schutz

Infolge dieser beängstigenden Erlebnisse hat Gaia Sabbatini eine Reihe von konkreten Vorsichtsmaßnahmen in ihre Trainingsroutine integriert. Sie meidet nun gezielt abgelegene Gegenden, die möglicherweise nicht gut einsehbar sind. Zusätzlich achtet sie verstärkt auf ihre unmittelbare Umgebung, um potenzielle Gefahren frühzeitig erkennen zu können. Diese veränderte Wahrnehmung hat dazu geführt, dass sie ihre Trainingsmethoden anpasst, um wacher und vorbereiteter zu sein.

Ein wesentlicher Teil dieser neuen Sicherheitsstrategie ist die Entscheidung, beim Laufen oft die Musik auszulassen. Früher schaltete sie Musik ein, um entspannt und ruhig laufen zu können. Seit den Vorfällen verzichtet sie darauf, um Geräusche, Schritte oder Annäherungen hinter sich hören zu können. Durch das Fehlen von Kopfhörern oder Lautsprechern bleibt sie akustisch vollständig auf ihrer Umwelt aufmerksam, was ihr ein sicheres Gefühl in einer als bedrohlich empfundenen Umgebung gibt.

Sabbatini betont, dass ihre mentale Einstellung zum Laufen im Freien sich nachhaltig verändert hat. Die Lockerheit, die sie früher empfand, ist durch eine ständige Wachsamkeit ersetzt worden. Sie beschreibt sich selbst als nicht mehr so gelassen wie früher. Diese psychologische Belastung ist für die Top-Athletin spürbar, die ihre sportliche Karriere auf hohem Niveau führt und sich dennoch in ihrer Freizeit durch äußere Faktoren einschränkt fühlt.

Statistische Daten und der Kontext der Unsicherheit

Die Erfahrungen von Gaia Sabbatini spiegeln ein breiteres Phänomen wider, das durch Umfragen unterstitzt wird. Eine Umfrage des Sportbekleidungskonzerns Adidas aus dem Jahr 2023 hat unter 4500 befragten Läuferinnen aus neun unterschiedlichen Ländern durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass 92 Prozent der Befragten sich beim nächtlichen Joggen unsicher fühlen. Diese Statistik unterstreicht, dass die Angst vor Belästigung oder Angriffen ein weit verbreitetes Problem in der Laufgemeinschaft ist.

Noch gravierender ist, dass die Hälfte der befragten Frauen sogar Angst hat, körperlich angegriffen zu werden. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark sich Unsicherheit auf das Freizeitverhalten von Frauen auswirken kann. In einigen Städten, wie zum Beispiel in Bern in der Schweiz, gibt es bereits aus diesem Grund spezifische Diskussionen oder Maßnahmen, um die Sicherheit von Läuferinnen zu erhöhen. Die Situation in Bern ist ein Beispiel dafür, wie Städte auf diese Herausforderungen reagieren.

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Sabbatinis sportlicher Erfolg trotz sicherheitsbedingter Einschränkungen

Trotz der mentalen Belastung durch die Verfolgungsjagden bleibt Gaia Sabbatini eine der erfolgreichsten Läuferinnen Italiens. Die 27-Jährige ist eine der erfahrensten Athletinnen im Mittelstrecken- und Crosslaufbereich. Ihre sportlichen Erfolge sind durch die aktuellen Umstände nicht getrübt, auch wenn die Vorfreude auf das Training gelitten hat. Sie steht nach wie vor fest im Leistungssport.

Sabbatini wurde 2022 mit der italienischen Mixed-Staffel Europameisterin im Crosslauf. Diesen Titel konnte sie im Jahr 2025 erneut verteidigen, was ihre Konstanz und Exzellenz unter Beweis stellt. Diese Erfolge zeigen ihre technische Überlegenheit, auch wenn sie ihre Trainingsumgebung anpassen musste. Die Doppelmeisterschaften unterstreichen, dass sie ihre Form und ihr Talent trotz der äußeren Bedrohungen behält.

Die Geschichten von Gaia Sabbatini dienen als Warnung und Bewusstseinsbildnerin für die Gemeinschaft. Sie nutzt ihre Plattform, um darauf hinzuweisen, dass Sicherheit im Freien nicht vorausgesetzt werden sollte. Ihre Erfahrungen in Rom und Birmingham sind Symptom für ein globales Problem, das durch die Adidas-Umfrage quantifiziert wurde. Sie fordert implizit ein Umdenken bei der Gestaltung von öffentlichen Räumen und dem Umgang mit Straftätern im sportlichen Kontext.

Die Anpassungen, die sie vorgenommen hat - das Meiden abgelegener Gebiete, das Abschalten der Musik und die erhöhte Achtsamkeit - sind direkte Konsequenzen aus den three Vorfällen. Diese Maßnahmen schützen sie physisch, kosten sie aber die innere Ruhe, die beim Sport wichtig ist. Als Europameisterin von 2022 und 2025 repräsentiert sie viele Sportlerinnen, die sich im gleichen Dilemma befinden. Ihre Offenheit in den Medien trägt dazu bei, das Thema der Sicherheit für Läuferinnen sichtbarer zu machen.