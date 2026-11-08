Gadi Eisenkot erhält Regierungsauftrag in Israel

Präsident Herzog beauftragt Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Der ehemalige Generalstabschef muss nun eine stabile Koalition aus 61 Abgeordneten finden.

Der israelische Präsident Izchak Herzog hat am Mittwoch in seiner Residenz in Jerusalem den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot offiziell mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Der 66-jährige ehemalige Generalstabschef erhielt im Rahmen der Konsultationen mit allen politischen Parteien die meisten Empfehlungen für diesen Auftrag. Bei den Gesprächen hatten Parteien mit insgesamt 67 der 120 Sitze in der Knesset Eisenkot ihre Unterstützung zugesagt.

Konkrete Fristen und Verfahren

Eisenkot hat nun einen Zeitrahmen von 28 Tagen, um eine tragfähige Koalition zu verhandeln und vorzustellen. Der Präsident behält sich das Recht vor, diese Frist um maximal 14 Tage zu verlängern, falls dies notwendig erscheint. Sollte Eisenkot mit diesem Zeitplan scheitern, wird Präsident Herzog einen anderen Kandidaten beauftragen, der ebenfalls 28 Tage für die Regierungsbildung erhält. Als möglicher Nachfolgekandidat gilt der rechtskonservative Premier Benjamin Netanjahu.

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Netanjahu war bei der Parlamentswahl am 27. Oktober als stärkste Kraft aus der Knesset-Wahl hervorgegangen und hatte 27 Mandate gewonnen. Seine Likud-Partei bildete zuvor eine Regierung, die nun aufgelöst wurde. Die von Eisenkot neu gegründete Partei Jaschar landete im Parlament auf Platz zwei und stellte 21 Abgeordnete. Die mathematische Basis für eine Regierungsmehrheit liegt bei 61 Mandaten in der 120-köpfigen Versammlung.

Politische Hürden und Konflikte

Trotz der Empfehlung durch die Mehrheit der Sitze ist der Weg zur Regierungsbildung für Gadi Eisenkot mit erheblichen Hindernissen gepflastert. Zwischen und innerhalb der politischen Lager bestehen tiefgreifende Konflikte und zahlreiche rote Linien, die Kompromisse erheblich erschweren. Ein zentraler Streitpunkt ist die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für alle Bürger, einschließlich der arabischen Minderheit.

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Eisenkot betont auf der Plattform X, dass er alles tun werde, um eine nationale Notstandsregierung zu bilden, die die Werte der Unabhängigkeitserklärung achtet. Er forderte dazu auf, eine stabile Regierung zu etablieren, die den Kampf gegen den Terrorismus fortsetzt und die militärischen sowie politischen Herrschaftsstrukturen im Gazastreifen zerschlägt. Wer diese Prinzipien akzeptiere, könne an einer Koalition teilnehmen.

Die ultraorthodoxen Parteien Vereinigtes Thora-Judentum und Schas stehen dieser Forderung jedoch kritisch gegenüber. Beide Parteien verfügen gemeinsam über 13 Sitze und fordern weitreichende Ausnahmen von der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden. Schas hatte Netanjahu für die Regierungsbildung empfohlen, während Vereinigtes Thora-Judentum auf eine Empfehlung verzichtete. Dies stellt ein erhebliches Hindernis für Eisenkots Pläne dar.

Ausblick und mögliche Bündnisse

Rein rechnerisch könnte Eisenkot auf die Unterstützung der arabischen Parteien Vereinte Liste und Raam zählen, die zusammen 19 Mandate gewonnen haben und ihm den Auftrag empfohlen haben. Allerdings gibt es innerhalb des oppositionellen Lagers erhebliche Vorbehalte gegen eine direkte Zusammenarbeit oder Duldung durch arabische Parteien. Die Frage bleibt offen, ob sich die Parteien auf ein gemeinsames Regierungsprogramm ohne Benjamin Netanjahu an der Spitze einigen können.