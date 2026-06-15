G7-Protest in Genf: Zehntausende demonstrieren - Krawalle und Brandstiftung am Rande

Am Sonntag protestierten in Genf bis zu 50.000 Menschen gegen den G7-Gipfel in Evian. Die friedliche Demonstration wurde von gewaltsamen Ausschreitungen begleitet, darunter Brandstiftung an einem Tesla und Angriffe auf die Polizei. Die Behörden waren mit einem Grossaufgebot an Sicherheitskräften im Einsatz.

Am Sonntag erlebte Genf einen Ausnahmezustand, als Zehntausende gegen den G7-Gipfel im nahen Evian protestierten. Die Demonstration, die von der No G7-Koalition organisiert wurde, zog bis zu 50.000 Menschen an, die friedlich gegen Kriegspolitik, wirtschaftliche Ungleichheit, Umweltzerstörung und den Gaza-Krieg demonstrierten.

Der Marsch begann am Nachmittag im Parc Mon Repos und führte entlang des rechten Seeufers durch die Stadt. Trotz der friedlichen Absicht vieler Teilnehmer kam es am Rande der Veranstaltung zu gewaltsamen Ausschreitungen. Vermummte Demonstranten griffen Polizeikräfte mit Flaschen, Feuerwerkskörpern und Steinen an, woraufhin die Polizei mehrmals Tränengas einsetzte. Besonders symbolträchtig war die Brandstiftung an einem Tesla-Fahrzeug, auf das zuvor der Slogan Eat The Rich gesprüht worden war.

Das Auto brannte vollständig aus. Zudem wurden Geschäfte beschädigt und eine Bankfiliale verwüstet. Auf einer Baustelle verschafften sich Einzelne Steine und andere Gegenstände, die später als Wurfgeschosse dienten. Die Bilanz der Ausschreitungen war am Abend noch unklar.

Die Genfer Polizei hatte bereits im Vorfeld massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um eine Wiederholung der Krawalle von 2003 zu verhindern, die als Trauma für die Polizei gelten. Über 7.000 Sicherheitskräfte, darunter Verstärkung aus anderen Kantonen und der Armee, waren im Einsatz. Laut offiziellen Angaben wurden 4.000 Armeeangehörige für den G7-Einsatz aufgeboten, die Bild berichtete sogar von 16.000 Sicherheits- und Rettungskräften. Viele Banken, Luxusgeschäfte und Hotels in Genf hatten ihre Fassaden mit Bauholzplatten verbarrikadiert, um Schäden zu vermeiden.

Die Polizei führte bereits zwei Tage vor der Demonstration Strassenkontrollen durch und nahm Personalien von Passanten auf. Die Organisatoren betonten den politischen Charakter des Protests. Eine Sprecherin der No G7-Koalition erklärte, viele Teilnehmer hätten Angst vor der Politik der G7-Staaten, insbesondere vor dem Kurs von US-Präsident Donald Trump. Gleichzeitig distanzierten sich zahlreiche Demonstranten von den Gewalttaten des Schwarzen Blocks.

Viele Teilnehmer trugen Palästinenserfahnen, und einige skandierten nahe den Polizeiketten: Die ganze Welt hasst die Polizei. Die Proteste fanden einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels in Evian statt, wo sich ab Montag die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Frankreichs, Grossbritanniens, Italiens, Kanadas und Japans trafen. Die Schweizer Behörden standen vor der doppelten Aufgabe, sowohl die Demonstration zu bewältigen als auch die Sicherheit der anreisenden Staats- und Regierungschefs zu garantieren.

Der Bund übernimmt voraussichtlich 80 % der Kosten der Kantone Genf, Waadt und Wallis, die sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag belaufen dürften. Frankreich beteiligt sich entgegen früherer Ankündigungen nicht an den Kosten. Die Ereignisse in Genf werfen ein Schlaglicht auf die wachsende Unzufriedenheit mit der Politik der Industriestaaten und die Herausforderungen bei der Sicherung grosser internationaler Treffen.

Während die friedlichen Demonstranten ihren Unmut über globale Probleme äusserten, nutzten einige wenige die Gelegenheit für Gewalt, was zu erheblichen Sachschäden und einer angespannten Atmosphäre führte. Die Polizei zeigte sich entschlossen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, und setzte dabei auf eine Mischung aus Prävention und entschlossenem Eingreifen. Die Kosten des Einsatzes, die in die Millionen gehen, bleiben ein Streitpunkt zwischen den betroffenen Kantonen und dem Bund.

Die Demonstration selbst war ein Ausdruck der tiefgreifenden Spaltung in der Gesellschaft über die Richtung der globalen Politik, die sich auch bei den folgenden Gipfeltreffen fortsetzen dürfte





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