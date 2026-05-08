Im Gegensatz zum letzten Gipfel in Evian im Jahr 2003 soll der nächste G7-Gipfel, der vom 15. bis 17. Juni stattfindet, nicht zu Gewalt in Genf führen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, diskutiert Bundesrat Ignazio Cassis und Aussenminister Jean-Noël Barrot über Möglichkeiten.

Der G7-Gipfel in Evian auf der französischen Seite des Genf ersees naht. Um Fragen von Sicherheit und Organisation ging es deshalb beim Treffen von Bundesrat Ignazio Cassis mit dessen französischem Amtskollegen, Aussenminister Jean-Noël Barrot, am Freitagabend in Genf .

Im Gegensatz zum letzten Gipfel in Evian im Jahr 2003 soll der nächste schon im Juni nicht wieder zu Gewalt in Genf führen. Wie das erreicht werden kann, darüber sprachen Bundesrat Ignazio Cassis und Aussenminister Jean-Noël Barrot. Cassis sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA: 'Der Gipfel findet vom 15. bis 17. Juni statt.

Wir sind stolz darauf, dass das internationale Genf dazu beitragen kann, eine solche Veranstaltung perfekt zu organisieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Wir sind auch stolz darauf, unseren französischen Nachbarn bei dieser Veranstaltung zu helfen, die in einer so umwälzenden Welt, wie wir sie heute erleben, von grosser Bedeutung ist'. In der Schweiz Ängste hervorrufe, insbesondere in Genf. Ein solches Treffen fand schon einmal in Evian statt: im Jahr 2003 – noch als G8-Gipfel unter Einbezug Russlands.

Krawallmacher richteten damals bei Protesten in Genf massive Sachschäden an. Beteiligt an den Ausschreitungen waren nach Darstellung der Genfer Behörden auch Randalierer aus dem Ausland. In Evian reagiert: Vom 10. bis 19. Juni führt die Schweiz an der Grenze zu Frankreich wieder Kontrollen durch. Die Landesregierung hat ein entsprechendes Gesuch des Kantons Genf gutgeheissen





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