G7-Gipfel in Évian: Genf bereitet sich auf Massenproteste vor

Rund 50.000 Demonstranten werden in Genf gegen den G7-Gipfel in Évian protestieren. Die Stadt ist im Ausnahmezustand, Sicherheitskräfte aus der ganzen Schweiz sind im Einsatz.

Die Schweizer Stadt Genf bereitet sich auf eine massive Protestwelle zum G7-Gipfel im französischen Évian vor. Rund 50.000 Demonstranten werden am Sonntag erwartet, um gegen Kapitalismus, Ausbeutung und die Politik der G7-Staaten zu protestieren.

Die sogenannte No-G7-Koalition, ein Zusammenschluss von etwa 60 Gruppen, hat ein umfangreiches Forderungspaket vorgelegt. Dazu gehören unter anderem die Abschaffung von US-Militärbasen in Europa, höhere Mindestlöhne, kostenlose Verhütungsmittel, grenzenlose Freizügigkeit für Arbeitskräfte und die Streichung der Geschlechtsangabe in Ausweisdokumenten. In ihrem Manifest bezeichnen die Aktivisten die G7 als illegitime und überholte Institution, einen privaten Club, der nicht mehr der heutigen Welt entspreche.

Die Grossmächte würden dort Entscheidungen zugunsten der privilegiertesten Minderheit der Welt treffen, zum Nachteil von über 90 Prozent der Bevölkerung. Die Genfer Behörden haben umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Bereits seit Tagen herrscht in der Innenstadt der Ausnahmezustand. Aus Angst vor Ausschreitungen haben hunderte Luxusgeschäfte, Banken, Hotels und Supermärkte ihre Schaufenster mit Sperrholzplatten verbarrikadiert.

Diese Vorsicht basiert auf den Erfahrungen des Jahres 2003, als bei einem ähnlichen Protest gegen den damaligen G8-Gipfel in Évian Chaos entstand und Schäden in Millionenhöhe verursacht wurden. Die Polizeichefin des Kantons Genf, Monica Bonfanti, bezeichnete die Ereignisse von 2003 als Trauma für die Genfer Polizei. Dieses Mal erhält sie Verstärkung aus der ganzen Schweiz. Insgesamt werden rund 1000 Polizisten und 4000 Soldaten im Einsatz sein, die unter anderem für die Drohnenabwehr zuständig sind.

Die Grenzübergänge zu Frankreich wurden bis auf sieben geschlossen, und bereits am Freitag wurden Personenkontrollen in der Stadt durchgeführt. Der Nachrichtendienst warnt vor möglicher russischer Sabotage, Cyberangriffen und Gewalt. Die Kosten für die Sicherheitsmassnahmen trägt die Schweiz allein, nachdem Frankreich eine finanzielle Beteiligung an den Kosten abgelehnt hatte. Die Demonstranten haben Genf als Protestort gewählt, weil Frankreich keine Demonstrationen in Évian erlaubte.

Die Genfer Regierung kritisierte dies und beklagte, dass Frankreich zudem keine finanzielle Unterstützung für die Sicherheitskosten leisten wollte. Der Genfer Gewerbeverband protestierte hingegen empört dagegen, dass die Demonstration überhaupt genehmigt wurde. Die Gipfelteilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada, Japan und den USA werden am Montag in Évian erwartet. Die meisten Delegationen reisen über den Flughafen Genf an, der der nächstgelegene internationale Flughafen ist.

Die Sicherheitskräfte stehen vor der doppelten Herausforderung, sowohl die Demonstranten zu kontrollieren als auch den Schutz der Staats- und Regierungschefs zu gewährleisten. Der Gipfel selbst soll vom 15. bis 17. Juni stattfinden und unter anderem die Themen Krieg in Nahost, Ukraine-Konflikt, Energiepreise und die Rückbesinnung auf gemeinsame Ziele der G7 behandeln. Trotz der angespannten Lage hoffen alle Beteiligten auf einen friedlichen Verlauf





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