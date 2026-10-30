G20-Außenminister in Atlanta: Kein Gruppenfoto mit Lawrow wegen europäischer Bedenken

Beim G20-Treffen der Außenminister in Atlanta scheitert das Gruppenfoto mit Sergej Lawrow an europäischen Bedenken. Wadephul erklärt, der Westen sei mit Russland keine Familie.

Beim Treffen der G20-Außenminister in Atlanta ist das traditionelle gemeinsame Gruppenfoto abgesagt worden. Grund dafür waren Bedenken mehrerer europäischer Vertreter gegen ein Bild mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sagte, der Westen sei mit Russland derzeit keine Familie, die Gespräche seien aber sachlich verlaufen.

Absage des Gruppenfotos und europäische Bedenken

US-Außenminister Marco Rubio sagte das übliche Familienfoto mit allen Teilnehmern ab. Mehrere europäische Vertreter hatten offenbar Bedenken gegen ein gemeinsames Bild mit Lawrow geäussert. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hatte sich laut Medienberichten ausdrücklich dagegen ausgesprochen. Auch Wadephul machte klar, dass es kein Foto geben werde, auf dem die europäischen Partner gemeinsam mit Lawrow zu sehen seien.

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Lawrow warf Wadephul daraufhin Familienfoto-Diplomatie vor. Es gehe den Europäern offenbar mehr darum, wie sie auf einem solchen Bild aussähen und wer neben ihnen stehe, als um die eigentlichen politischen Fragen. Wadephul hielt dagegen: Der Begriff Familienfoto vermittle ein Gefühl von Eintracht und Zusammengehörigkeit. Eine solche Familie sei der Westen mit Russland derzeit nicht.

Lawrow beklagt fehlende Fortschritte mit den USA

Lawrow beklagte auch fehlende Fortschritte in den Beziehungen zu den USA. Trotz einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin über russische Diesellieferungen in die Vereinigten Staaten sei keine wirkliche Entspannung zu erkennen. Washington halte an bestehenden Sanktionen fest und habe zusätzliche Strafmassnahmen gegen die russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft verhängt.

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Auch die Europäer kritisierte Lawrow scharf. Sie versuchten, sich in die Friedensverhandlungen über die Ukraine einzumischen. Der diplomatische Konflikt wurde besonders beim Thema Gruppenfoto deutlich.

G20-Treffen als Vorbereitung auf den Gipfel in Miami

Trotz kontroverser Positionen seien die Gespräche in Atlanta sachlich verlaufen, sagte Wadephul. Ein Durchbruch bei den zentralen Konfliktthemen wurde allerdings nicht erwartet. Auch ein gemeinsames Abschlussstatement der G20-Außenminister dürfte ausbleiben.

Das Treffen gilt als Vorbereitung auf den Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 14. und 15. Dezember in Miami, zu dem auch Putin eingeladen ist. Ob der Kremlchef teilnimmt, ist bislang offen. Eine Annäherung zwischen Russland und dem Westen ist derzeit nicht in Sicht; im Gegenteil, die Spannungen bleiben gross.