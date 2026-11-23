Trockenheit zwingt Landwirte zu Entscheidungen. Ein Beispiel zeigt: Futterzukauf kann profitabler sein als Herdenabbau. Analyse der Deckungsbeiträge.

Massive Trockenheit hat in den vergangenen Monaten und Jahren landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz bedroht, wobei der Mangel an Grundfutter zu gravierenden finanziellen Engpässen führte. Die zentrale strategische Frage für die betroffenen Landwirte lautet nun, ob das fehlende Raufutter zugekauft oder der Milchviehbestand reduziert werden sollte, um die Lücke im Futterangebot zu schließen. Diese Entscheidung ist kritisch, da sie langfristige Auswirkungen auf die Rentabilität und die Struktur der Betriebe hat und in den kommenden Monaten auf vielen Höfen akut gestellt wird. Eine nüchterne, rechnerische Überprüfung der Optionen ist unerlässlich, um falsche wirtschaftliche Entscheidungen zu vermeiden und die finanzielle Stabilität zu wahren.

Rechnerischer Vergleich der Optionen

Ein einfaches Teilbudget verdeutlicht, ob ein Futterzukauf zu den aktuellen Marktpreisen wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Am Beispiel eines jungen Biomilch-Produzenten lässt sich dies konkret nachvollziehen: Eine Milchkuh im tiefen Leistungssegment mit einer Milchleistung von 5500 kg benötigt rund 57 dt TS Raufutter. Die Buchhaltungszahlen zeigen, dass eine solche Biomilchkuh bei dieser Leistung einen Deckungsbeitrag (DB) von Fr. 4000.- pro Jahr erzielt. Wird die Kuh verkauft, geht dieser wertvolle Deckungsbeitrag vollständig verloren, während gleichzeitig die Kosten für den Futterzukauf eingespart werden. Dieser direkte Vergleich ist der Schlüssel zur richtigen Entscheidungsfindung.

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Geht man bei Bioheu von einem Preis von 60 Franken pro dt TS aus, so belaufen sich die Kosten für das notwendige Futter pro Kuh auf 3420 Franken. Der wegfallende Ertrag von 4000 Franken liegt somit höher als die entstehenden Kosten für das Futter. Die Differenz beträgt 580 Franken pro Kuh. Unter den gegebenen Voraussetzungen ist der Verkauf von Kühen daher der falsche Entscheid. Es lohnt sich finanziell, die Kühe zu behalten und das teure Futter zuzukaufen, wobei 580 Franken pro Kuh als Gewinnbeitrag erhalten bleiben. Diese Rechnung zeigt klar, dass der Erhalt der Leistungsreserven oft günstiger ist als der teure Zukauf von Futtermitteln.

Einfluss von Arbeit und Infrastruktur

Warum werden in dieser Kalkulation nur die direkten Futterkosten berücksichtigt und nicht auch Arbeit, Gebäudekosten oder andere Overhead-Kosten? Der junge Bauer verfügt über 20 Milchkühe in einem Laufstall. Aus Sicht der Arbeitswirtschaft und der Beanspruchung der Gebäudesubstanz macht es keinen nennenswerten Unterschied, ob 15 oder 20 Milchkühe im Stall betreut werden. Die Zeiteinsparung durch den Verkauf von fünf Kühen lässt sich kaum in einen zusätzlichen Verdienst ummünzen, da die Grundstruktur der Arbeit nicht proportional sinkt. Die Kosten der Infrastruktur bleiben hingegen unverändert gleich, unabhängig von der exacten Anzahl der Tiere.

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Dies bedeutet, dass die fixen Kosten und der Arbeitsaufwand fast konstant bleiben, während der variable Deckungsbeitrag verloren geht. Ein Kürzen des Bestands führt daher nicht zu proportionalen Einsparungen, sondern zu einem Nettoverlust an Rentabilität. Die Kalkulation muss also realistisch sein und die fixen Kostenanteile korrekt berücksichtigen. Nur so entsteht ein verlässliches Bild der wirtschaftlichen Lage. Ein solches Teilbudget bietet schnell einen groben finanziellen Überblick über eine ins Auge gefasste Maßnahme und liefert eine solide Grundlage für weitere strategische Überlegungen auf dem Betrieb.

Strategische Auslagerung und Marktproblematik

Im vorliegenden Fall kann neben dem Futterzukauf auch geprüft werden, ob das Jungvieh für eine Weile ausgelagert wird, während alle laktierenden Kühe auf dem Betrieb bleiben. Diese Strategie erhält die Produktionskapazität und den Deckungsbeitrag der Milchkühe, reduziert aber den Ressourcenverbrauch im eigenen Betrieb. Es ist eine pragmatiche Lösung, die den Fokus auf die wertschöpfenden Tiere legt. Dies erfordert jedoch organisationales Geschick und klare Verträge mit den Auslagerungsbetrieben, um das Wohl der Tiere und die Qualität der Milch zu gewährleisten.

Aus der Optik des Gesamtmilchmarkts ist der Futterzukauf jedoch problematisch zu betrachten. Die aktuelle Milchmenge auf dem Markt ist noch höher als in 2025, wobei bereits viel Milch im C-Segment gelandet ist. Eine Reduktion der Milchmenge würde helfen, das Marktgleichgewicht wiederherzustellen und sich aufgrund der Futterknappheit auch gesamtwirtschaftlich anbieten. Einzelbetrieblich richtige Entscheidungen, wie der Futterzukauf, können für das Ganze falsch sein. Hier besteht ein Zielkonflikt zwischen betriebswirtschaftlicher Rationalität und volkswirtschaftlicher Notwendigkeit. Die Landwirte stehen vor der Zwickmühle, ihre Existenz zu sichern, ohne den Markt weiter zu destabilisieren.

Krise beim Agri Fribourg

Parallel zu diesen betriebswirtschaftlichen Herausforderungen steht der Freiburgische Bauernverband Agri Fribourg unmittelbar vor dem finanziellen Zusammenbruch. Die Mitglieder stimmten an der Generalversammlung einem umfassenden Sanierungspaket zu, um die Existenz des Verbandes zu sichern. Grosse Hoffnungen ruhen nun auf dem neuen Vorstand, der die schwierige Lage bewältigen und die Interessen der Mitglieder vertreten muss. Die angespannte Marktlage und die Folgen der Trockenheit erschweren die Arbeit der Verbände zusätzlich. Die Finanzlage ist prekär, und schnelle Maßnahmen sind erforderlich, um die Strukturarbeit im Kanton Freiburg aufrechtzuerhalten. Die Mitglieder sind auf eine stabile Führung angewiesen, die in Krisenzeiten klare Orientierung bietet.