Die Schweizer Dürre führt zu massiven Futtermängeln. Lebenshöfe wie Hashüsli und Aurelio sowie der SBV warnen vor Preisanstiegen und Tierverlusten bis zur nächsten Ernte.

Die anhaltende Trockenheit im Sommer hat die Schweizer Tierhaltung in eine schwere Krise gestürzt. Besonders Lebenshöfe, die Tiere ohne wirtschaftliche Nutzung aufnehmen, stehen vor großen Herausforderungen, da die Futtermärkte leer und die Preise explodiert sind. Die Folgen dieser Dürreperiode sind weitreichend und betreffen nicht nur kleine Stiftungen, sondern die gesamte Agrarwirtschaft des Landes. Tierhalter melden verzweifelte Suche nach qualitativ hochwertigem Raufutter.

Not in den Lebenshöfen durch Ernteausfälle

Die Trockenheit hat die Schweizer Futterernte um fast ein Drittel reduziert, was direkt zu Engpässen bei den Anbietern führt. Beatrice Lehmann vom Lebenshof Hashüsli in Walterwil im Kanton Bern ist seit Juni auf verzweifelter Suche nach Nachschub. Sie benötigt rund drei Tonnen geeignetes Futter, findet aber keine Ware in der geforderten Qualität. Ihr Hof leidet besonders unter der Situation, weil sie auf ihren Flächen Sömmerungstiere weiden ließ, anstatt selbst Futter zu produzieren. Daher fehlt ihnen die eigene Ernte vollständig.

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Weitere Tiere des Lebenshofs Hashüsli, darunter Pferde und Rinder, sind auf einem anderen Hof in Fehren im Kanton Solothurn untergebracht. Dort waren die Auswirkungen der Trockenheit besonders heftig. Für die Pferde und Ponys kauft der Verein Pro Lebenshof Hashüsli Futter aus dem Schwarzwald ein. Da die Tiere unter Atemwegs- und Stoffwechselerkrankungen leiden, sind sie zwingend auf staub- und zuckerarmes Raufutter angewiesen. Dies zu beschaffen, war für die 45-jährige Pflegefachfrau extrem schwierig.

Fehlende Emd-Qualität treibt Budgets in den Keller

Die Tiere des Lebenshofs Hashüsli fressen ausschließlich Emd, also getrocknetes Gras vom zweiten bis vierten Schnitt des Jahres. Wegen der Trockenheit konnten viele Betriebe davon zu wenig ernten. In Fehren reichen die Vorräte noch für etwa zwei Monate. Doch bis zur nächsten Heuernte dauert es deutlich länger, weshalb erneut ein Lieferant gesucht werden muss. Der Futterbedarf für die Pferde beläuft sich auf acht Tonnen, was das Budget stark belastet.

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Beatrice Lehmann betont, dass Heu doppelt so teuer wie gewöhnlich ist und der Preis für Emd noch höher liegt. Die Mehrkosten in Höhe von 8000 Franken sind für die Stiftung eine enorme Herausforderung. Ähnliche Probleme herrschen beim Lebenshof Aurelio in Büron im Kanton Luzern. Auch dort kämpft man mit den Folgen des Hitzesommers und fehlendem Material.

Zusätzliche Kosten und externe Unterstützung nötig

Beat Troxler vom Lebenshof Aurelio in Büron LU muss rund ein Viertel seiner üblichen Futtermenge einkaufe, um Engpässe zu überbrücken. Insgesamt beschaffte er etwa 15 Tonnen zusätzlich, teils durch Zukäufe, teils dank Unterstützung. Zwölf Tonnen konnte er einkaufen, wenn auch zu einem horrenden Preis. Troxler rechnet mit Mehrkosten zwischen 10'000 und 15'000 Franken. Dass er seit Anfang Jahr zwei bis drei Tage pro Woche bei einem Gartenbauer arbeitet, hilft ihm in dieser prekären Lage, da private Reserven nun in den Betrieb fließen.

Dank des zugekauften Futters dürfte der Lebenshof Aurelio über den Winter kommen, sofern dieser nicht aussergewöhnlich lange dauert. Wie verbreitet die Probleme sind, zeigen Zahlen der Stiftung ProTier. Geschäftsführer Aldo Hitz gibt an, dass 80 bis 90 Prozent der 32 Lebens- und Gnadenhöfe im ProTier-Netzwerk von Futterengpässen betroffen sind. Zehn Höfe, darunter Hashüsli und Aurelio, haben bereits zusätzliches Heu oder finanzielle Hilfe erhalten. Für die Kampagne Geld für Heu sind bisher rund 9500 Franken eingegangen.

Landwirtschaftsbetriebe und Schlachtungen infolge Dürre

Das Problem reicht weit über die Lebenshöfe hinaus. Auch andere Landwirtschaftsbetriebe müssen wegen der schlechten Ernten teures Futter zukaufen. Der SBV, also der Schweizer Bauernverband, warnt vor einem weiterhin hohen Preisniveau bis zum nächsten Frühling. Gleichzeitig haben sich die Dürrfutterimporte mehr als verdoppelt. Von Januar bis September führte die Schweiz rund 276'000 Tonnen ein. Trotz rekordhoher Importe wird Futter fehlen, weshalb davon auszugehen ist, dass weiterhin überdurchschnittlich viele Kühe geschlachtet werden müssen.

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Der SBV schätzt, dass der Futterbau wegen der Trockenheit rund 30 Prozent weniger Ertrag lieferte als in einem normalen Jahr. Viele Betriebe hätten deshalb ihre Tierbestände reduziert. Im September wurden schweizweit rund 16'000 Milchkühe weniger gehalten als ein Jahr zuvor, was einem Rückgang um 3,1 Prozent entspricht. Wie viel davon auf die Futterknappheit zurückzuführen ist, lässt sich zwar nicht beziffern, die Korrelation ist jedoch eindeutig. Ralf Bucher, Leiter des Departements Produktion, Märkte und Ökologie beim SBV, hält die Lage weiterhin angespannt.