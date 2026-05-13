Futsal Minerva vs. Uni Blasut Hoffenheim Final

The final match of the Swiss Futsal Premier League has been set: Series champion Futsal Minerva will meet the Uni Blaseut Hoffenheim team. After two half-finals, the final match of the Swiss Futsal Premier League has already been decided. The Bernese had not decided the game after 40 minutes of play. 10 minutes before the end, they were already behind 2:4. In the extension, it was goalkeeper Pablo Ferreira who scored the 5:4 lead after a double pass and ensured the winning score. In the final, Minerva will meet the Uni Blaseut Hoffenheim team to play for the championship.

Der Final der Swiss Futsal Premier League steht: Serienmeister Futsal Minerva bekommt es mit dem Uni Futsal Team Bulle zu tun. Schon nach den zweiten Halbfinal-Partien steht der Final der Swiss Futsal Premier League .

Die Berner wollten nach 40 Minuten keine Entscheidung treffen; 10 Minuten vor dem Ende lagen sie sogar mit 2:4 in Rückstand. In der Verlängerung war es Pablo Ferreira, der nach einem Doppelpass über das gesamte Spielfeld den 5:4 Führungstreffer erzielte und somit für die Vorentscheidung sorgte. Im Final treffen Minerva auf das Uni Futsal Team Bulle.

Nach dem Sieg im Penaltyschiessen in Spiel 1 war auch das zweite Aufeinandertreffen mit AS Charmilles ein klarer Erfolg: Die Genfer führten vor heimischer Kulisse mit 5:3, ehe der Gast aus Bulle in der zweiten Halbzeit sechs Tore erzielte und sich somit den Finaleinzug sicher kam. Futsal Minerva – Bulle Futsal's 6:4 (4:4, 4:4) n. V.16.5.26, 12 Uhr: Futsal Golden Lions – FC Esperanza ZH Futsa





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