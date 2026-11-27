Der liberische Ex-Profi Allen Njie ist tot. Der defensive Mittelfeldspieler, der für GC Zürich und den FC Aarau spielte, verstarb plötzlich in den USA. Details zum Vorfall.

Der liberische Profifussballer Allen Njie ist mit 27 Jahren unerwartet verstorben. Der defensive Mittelfeldspieler hielt sich mit Freunden in den Vereinigten Staaten auf, wo er während eines Treffens kollabierte und später für tot erklärt wurde. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht geklärt.

Kritischer Vorfall in den Vereinigten Staaten

Allen Njie befand sich mit Freunden in den USA, als sich das Tragische ereignete. Laut Berichten des ghanaischen Newsportals Yen entschuldigte sich der 27-Jährige während eines geselligen Treffens bei den anwesenden Gästen. Er gab an, etwas frische Luft an der frischen Luft schnappen zu wollen, und verließ daraufhin den Ort des Geschehens. Als er jedoch nicht wie vorgesehen zurückkehrte, machten sich die anwesenden Freunde auf die Suche nach ihm.

Also read Das Rennen um den Bundesratssitz: Zwei «Fast-Bundesräte» erzählen

Dabei stellten sie schreckliche Entdeckungen an. Die Freunde fanden den liberischen Sportler am Boden liegend vor. Bei der Entdeckung litt Njie unter heftigen Krämpfen. Wenig nach diesem Fund wurde er durch medizinisches Personal oder die zuständigen Behörden für tot erklärt. Die spezifischen Umstände und die medizinische Ursache für den plötzlichen Tod bleiben aktuell unklar und werden nicht weiter spezifiziert.

Karriere in der Schweiz und Liberia

Seit dem Ende seiner aktiven Profikarriere lebte der gebürtige Liberianer in den Vereinigten Staaten. Vor diesem Schritt in den Ruhestand war er jedoch ein bekannter Name in der Schweizer Fussballszene. Zuletzt trug er ab der Rückrunde der Saison 2023/24 das Trikot des FC Vaduz. Zuvor durchlief er zwei wichtige Stationen in der Schweizer Super League.

Advertisement

Zwischen 2019 und 2021 absolvierte Allen Njie insgesamt 21 Pflichtspiele für die Grasshoppers Zürich. Dabei gelangen ihm zwei Tore. Nach einer kurzzeitigen Leihe in Kroatien kehrte er zurück in die Schweiz. Ab Juli 2021 spielte er für den FC Aarau. In 66 Pflichtspielen für Aarau steuerte er ebenfalls zwei Tore und drei Assists bei. Sein Vertrag bei den Aarauern wurde einvernehmlich Ende 2023 aufgelöst.

Anerkennung für die Nationalmannschaft

Neben seinen Vereinsstationen widmete sich Njie auch der Nationalmannschaft Liberiens. Während seiner Karriere für die liberische Auswahl trug er zeitweise die Captain-Binde. Sein Tod hat nicht nur die Fussballwelt, sondern auch sein Heimatland erschüttert. Die Nachricht vom Ableben des 27-Jährigen stieß auf grosse Bestürzung in der liberischen Community.

Im persönlichen Bereich hinterlässt er seine Frau Diamond und ihre gemeinsame Tochter. Im vergangenen Jahr hatten Allen Njie und seine Ehegattin die Geburt ihres Kindes stolz bekannt gegeben. Diese familiären Ereignisse stehen nun im Kontrast zu dem plötzlichen und traurigen Verlust des Vaters und Ehemanns.

Trauerbekundungen der Vereine

Die ehemaligen Arbeitgeber Allen Njis trauern öffentlich um den verstorbenen Spieler. Sowohl die Grasshoppers Zürich als auch der FC Aarau haben ihre offiziellen Kanäle genutzt, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Beide Vereine gedachten des 27-Jährigen auf der Social-Media-Plattform Instagram. Die Trauerbekundungen unterstreichen die Wertschätzung, die Njie während seiner Zeit in der Schweizer Liga genoss.