Die Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Die uruguayische Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Reise von Cancún nach Miami aufgrund eines Fehlers bei der Abfertigung verzögert. Die Auswahl von Trainer Marcelo Bielsa startet am Dienstag gegen Saudi-Arabien in das Turnier.

Die Fussball-WM in den USA , Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Die uruguayische Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Reise von Cancún nach Miami aufgrund eines Fehlers bei der Abfertigung verzögert.

Die FIFA hat sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt und stand während der gesamten Verzögerung in engem Kontakt mit der uruguayischen Nationalmannschaft. Die Auswahl von Trainer Marcelo Bielsa startet am Dienstag gegen Saudi-Arabien in das Turnier. Der Flug hat keine Probleme verursacht, sagte Bielsa. Offenbar treffen Reisekomplikationen bei einer WM Uruguay nicht zum ersten Mal.

Der Verband teilte auf X eine Nachricht seines ehemaligen Stürmers Diego Forlán aus dem Jahr 2010, in der dieser während der WM in Südafrika beklagt hatte, dass der Charterflug der Nationalmannschaft einen Tag vor ihrem ersten WM-Spiel eine Stunde Verspätung hatte. Manuel Neuer genoss nach seinem gelungenen Comeback die Ehrenrunde vor den jubelnden deutschen Fans wie bei seiner ersten WM. Er ist der älteste deutsche WM-Spieler und zog mit Hugo Lloris als WM-Rekordtorwart gleich.

Der Franzose hatte Neuer die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug der Équipe Tricolore entrissen. Gianni Infantino hat nach dem WM-Spiel der Schweiz gegen Katar mit einer besonderen Geste an die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana erinnert. Der Präsident des Fussball-Weltverbands Fifa postete auf Instagram ein aktuelles Foto, das ihn mit dem enthüllten Stéphane Bise zeigt, Präsident des vom Unglück besonders betroffenen FC Lutry.

Trotz seiner verweigerten Einreise in die USA soll der somalische Schiedsrichter Omar Artan nach der Weltmeisterschaft seine volle Vergütung als WM-Referee erhalten. Nach einem Diebstahl in den USA hat die englische Fussball-Nationalmannschaft gestohlene Trainingsausrüstung zurückerhalten





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