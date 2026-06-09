Fussball-WM: Diskussionen um Platzverhältnisse und Einreise der Nationalmannschaften

Die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Die Diskussionen um die Platzverhältnisse in den Stadien sind immer wieder ein Thema. Die iranische Nationalmannschaft wird ohne die geplante Generalprobe in die Fussball-WM in Mexiko, Kanada und den USA starten. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan ist nach seiner verweigerten Einreise in die USA sehr enttäuscht. Die Nationalspieler des Irans werden nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen dürfen. Der Iran werde deshalb Protest beim Fussball-Weltverband FIFA einlegen, betonte der Verbandschef.

Die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA , Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Die Diskussionen um die Platzverhältnisse in den Stadien sind immer wieder ein Thema.

Im Freundschaftsspiel zwischen Neuseeland und England sorgte die verlegte Grünfläche für Stirnrunzeln. Auch in North Carolina, wo Senegal spielte, gab es kritische Stimmen. Nati-Kicker Djibril Sow gibt zu, dass die Rasen in den USA anders sind als die in Spanien, wo er sich aus Top-Bedingungen gewohnt ist. Er muss sich an die Verhältnisse anpassen.

Irans Nationalmannschaft wird ohne die geplante Generalprobe in die Fussball-WM in Mexiko, Kanada und den USA starten. Das Testspiel gegen Grenada in Tijuana ist abgesagt worden, da die Mannschaft des Inselstaats die Vorbereitung als unzureichend ansieht. Es ist bereits das zweite Testspiel des Irans, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen.

Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingslager von den USA nach Mexiko verlegt worden war. Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni auf Neuseeland sowie am 21. Juni auf Belgien.

Das dritte Vorrundenspiel findet am 27. Juni in Seattle gegen Ägypten statt. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan ist nach seiner verweigerten Einreise in die USA sehr enttäuscht. Er sei einfach nur ein Schiedsrichter, der versuche, sich mit der WM-Teilnahme den grössten Traum seines Lebens zu erfüllen.

Der 2025 von der Afrikanischen Fussball-Konföderation (CAF) als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnete Referee habe zudem Fifa-Unterlagen sowie Nachweise über seine mehr als zehnjährige Karriere als Profi-Schiedsrichter vorgelegt. Er denke, sie haben ein Problem mit seinem Land. Die USA hatten dem Schiedsrichter die Einreise verweigert. Der Referee wird deshalb nicht bei der Weltmeisterschaft trainieren und im Einsatz sein können.

Die Nationalspieler des Irans werden nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen dürfen. Noch am selben Tag müssen sie die Vereinigten Staaten wieder verlassen und in ihr Quartier im Nachbarland Mexiko zurückkehren. Insgesamt 15 Funktionäre des iranischen Fussball-Verbandes hätten bislang kein Visum für die Einreise in die USA zur am Donnerstag beginnenden WM erhalten. Man hoffe jedoch, dass sie noch vor dem ersten Spiel des Irans ein Visum erhalten.

Der Iran werde deshalb Protest beim Fussball-Weltverband FIFA einlegen, betonte der Verbandschef. Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Die Einreise der Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte deshalb für Diskussionen gesorgt. Ende Mai erklärte der iranische Verband, sein Trainingslager aus dem US-Bundesstaat Arizona ins südlich von San Diego gelegene Tijuana zu verlegen.

Dort wurde die Nationalmannschaft am Sonntag erwartet. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni will kurz vor dem WM-Auftakt noch keinen Alarm schlagen





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